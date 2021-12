Homenaxe a Francisco Tettamancy feito pola Deputación de Ourense

Ourense. A Deputación homenaxea a Francisco Tettamancy, autor do libro que recolle a revolución galega de 1846’. Cando veñen de cumprirse 175 anos da revolta dos Mártires de Carral, as áreas de Patrimonio e de Normalización Lingüística promoven unha serie de iniciativas encamiñadas a poñer en valor a figura e a obra do intelectual coruñés e este luns, no Salón de Plenos da Deputación tivo lugar un acto institucional no que se lle entregará un recoñecemento á bisneta de Francisco Tettamancy, Charo Varela. A deputada de Normalización Lingüística, María Muíño, e o deputado de Patrimonio, Xosé Lois Penas, encabezaron o acto. Tettamancy Gastón (A Coruña, 1854 – 1921) foi un intelectual que ademais de escritor, foi membro fundador da Real Academia Galega. Entre a súa produción literaria cabe salientar a obra dedicada ao levantamento galeguista do coronel Solís (contra o entón presidente Ramón María Narváez) e que rematou coa execución dos militares sublevados en Carral, e que se coñecen como os Mártires de Carral. Entre esta produción poden mencionarse o poema Abril 1846 e os libros Los mártires de Carral e La revolución gallega de 1846. ecg