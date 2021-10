Homenaxe da RAGC á xenetista Jimena Fernández de la Vega no Día da Ciencia

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebrou este venres no Pazo de Fonseca en Santiago o acto do Día da Ciencia en Galicia no que se homenaxeou póstumo a Jimena Mª Francisca Emilia Fernández de la Vega y Lombán (Vegadeo, 1895 – Santiago, 1984), pioneira da xenética médica en España como Científica Galega do ano 2021.

Neste acto central participou a presidenta do Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, sobriña da figura homenaxeada. Ademais, contou coas intervencións do presidente da RAGC, Juan Lema; do reitor da USC, Antonio López; e da sobriña neta da homenaxeada, Constanza Sánchez Ferrari, que leu unhas palabras en nome de seu pai, Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega (sobriño de Jimena), que non puido asistir ao evento.

Tamén se contou coa presenza do reitor da Universidade da Coruña, Julio E. Abalde; o vicerreitor de Organización Académica e Profesorado da Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Ramos Cabrer; o alcalde de Santiago, Xosé A. Bugallo; o alcalde de Vegadeo, César Álvarez; e a presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez, a profesora Alicia Estévez Toranzo; así como outras académicas e académicos da RAGC e varios representantes de diversas institucións políticas e culturais. Lema deu unha benvida aos familiares de Jimena, chegados expresamente a Santiago para esta homenaxe desde lugares tan diversos como Arxentina ou desde distintos puntos da xeografía española.

“Muller excepcional, un modelo a imitar, como científica pero tamén como persoa, teimuda, intelixente, valorosa, visionaria e xenerosa”, así describiu o presidente da RAGC a Jimena, protagonista da publicación Jimena Fernández de la Vega. Un modelo de científica adiantada ao seu tempo presentada no CCG. O libro conta con limiares de Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, e do presidente da RAGC (entidades editoras), e con artigos de María Teresa Fernández de la Vega; da doutora en Xenética da Univ. Complutense de Madrid, Milagros Candela; do catedrático de Medicina Legal da USC e académico da RAGC, Ángel Carracedo; da catedrática de Hidroloxía da UDC, Rosa Meijide; e da secretaria Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López Abella.

Entregáronse tamén as cinco Medallas de Investigación de Galicia que concede a RAGC na súa terceira edición. As persoas distinguidas este ano foron Carmen Álvarez Lorenzo, medalla Ánxeles Alvariño González da sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde, destacada experta no estudio de sistemas que permiten unha mellor e máis eficaz administración de fármaco; Carlos Hervés Beloso, medalla Domingo García-Sabell Rivas da sección de Ciencias Económicas e Sociais, referente no campo da Teoría Económica; Luis Castedo Ribas, medalla Isidro Parga Pondal da sección de Ciencias Técnicas, destacado especialista no campo de enxeñaría de comunicación sen fíos,; Manuel Eulogio Ladra González, medalla Enrique Vidal Abascal da sección de Matemáticas, Física e Ciencias da Computación, autor de traballos en álxebra homolóxica; e máis María Antonia Señarís Rodríguez, medalla Antonio Casares Rodríguez da sección de Química e Xeoloxía, cunha dilatada e exitosa actividade investigadora nos campos da química e da física do estado sólido e materiais.