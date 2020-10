Homenaxe en Santiago do mundo da gaita folk ó mestre Ricardo Portela

CONSELLO DA CULTURA GALEGA. “Aspiramos á dignificación da gaita e do gaiteiro porque a gaita é a expresión da alma de Galicia” aseguraba Ricardo Portela (Viascón, 1920-1992). As súas palabras resoaron onte no Salón de Actos do Consello da Cultura Galega (CCG), en Santiago, no marco dun encontro en que o sector da gaita lembrou a figura do gran mestre cando se cumpren cen anos do seu nacemento. A presidenta do CCG, Rosario Álvarez, destacou de Portela “a súa inmensa contribución á cultura compartida, do seu pulo ao respecto e afianzamento da nosa identidade”. Carlos Núñez, autor de De gaiteiro a gaiteiro, libro que se senta o legado porteliano, foi enfiando os testemuños dos asistentes para trazar a faceta máis humana do gaiteiro de Viascón. O encontro encadrábase dentro da celebración que o CCG fai do centenario de nacemento de Ricardo Portela. Este acto tiña como pano de fondo o libro de Núñez, que cumpre unha encomenda que o propio Portela lle fixo hai trinta anos e que o CCG apoiou para sentar o testemuño vital do gran mestre de Viascón. No acto tamén estiveron Antón Corral, Álvaro e Susana Seivane ou Xosé Lois Foxo, máis Fermín Taboada de Cotobade e María López, entre outros convidados do eido da cultura e do folk. ECG