Homenaxes ao longo de outubro a Carballo Calero

Segundo o acordado por unanimidade na sesión plenaria do pasado 3 de xullo a Real Academia Galega fai públicas as actividades previstas para o inmediato mes de outubro arredor da figura de Ricardo Carballo Calero, a quen este ano a institución dedica o Día da Letras Galegas.

A programación arrincará o vindeiro xoves 8 de outubro coa sesión inaugural do Simposio Carballo Calero, que continuará os días 15, 22 e 29. A programación especial culminará o sábado 31 de outubro coa celebración do acto académico do Día das Letras Galegas, que terá lugar no teatro Jofre de Ferrol, cidade natal do homenaxeado, xusto un día despois do seu 120 aniversario.

Os actos abordarán distintas facetas da obra do escritor, profesor, crítico literario e lingüista, atendendo a diferentes ópticas e posicións.

Dadas as actuais circunstancias e perante a posibilidade de ter que acoutar a presenza de asistentes, a RAG emitirá en directo a través da súa canle de Youtube todas as intervencións e os debates, procurando achegarse, ademais, a todas aquelas persoas ou institucións relacionadas coa cultura galega activas no mundo: centros galegos, cátedras de lingua e literatura galegas nas universidades, institucións da lusofonía e o hispanismo, academias, asociacións culturais etc., para o cal distribuirá información en todas elas e acepta toda clase de suxestións para lograr a maior difusión posible das actividades.

Esta nova iniciativa da RAG, apoiada nas tecnoloxías da comunicación, coincide cos traballos que se veñen realizando de cara á potenciación da web da institución e os recursos dixitais da Academia. Nos últimos catro meses triplicáronse as consultas e demandas na Rede.

“A RAG considera a lingua e a cultura galega unha lingua e unha cultura asentadas no século XXI, consonte a propia realidade do país. A figura de Ricardo Carballo Calero permitirá potenciar estes debates, mais inauguramos tamén un novo xeito de comunicación co mundo que faremos extensivo ás futura celebracións do Día das Letras e ás actividades da institución”, salientou o presidente da Academia, Víctor F. Freixanes.

“Alén das actividades presenciais, que seguiremos mantendo, entendemos que os novos tempos permiten novas formas de comunicación que debemos potenciar. As actividades arredor da figura de Ricardo Carballo Calero, malia as circunstancias adversas que estamos a vivir, inauguran unha nova xeira”, engadiu.