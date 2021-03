‘Bamboleo’ conta coa Orquestra Cinema

Bamboleo (TVG) chega este sábado con todo disposto para ofrecer un espectáculo ben festeiro e entretido. Con Xosé Manuel Piñeiro á fronte e cos colaboradores habituais: Tamara Pérez, Claudio Pan, Damián Cortés, Javi Varela e Isi, será un ir e vir de xogos, divertimento e humor.

Os convidados serán dous artistas de renome no panorama musical galego: María do Ceo e Davide Salvado; pertencentes a xeracións distintas, conxugan tradición e actualidade. Os dous artistas aproveitaron o tempo de parón por mor da pandemia para avanzar nos seus proxectos musicais e esta noite en Bamboleo ofrecerán distintos temas do seu repertorio.

A recoñecida fadista María do Ceo leva anos mesturando á perfección a melancolía do fado portugués coa tradición da cultura galega.

Davide Salvado transformará o escenario coa peculiar atmosfera que lles imprime ás súas actuacións. Nesta ocasión, co acompañamento musical de Cibrán Seixo ao violín, Davide interpretará dúas pezas tradicionais.

A orquestra Cinema é a formación convidada desta noite. Ao longo do programa ofrecerá varios temas do repertorio deste 2021. Por outra banda, tamén na TV, a nova entrega deste sábado de Sen código postal, viaxa ata A Peroxa, unha localidade singular que linda entre catro concellos e se sitúa entre Lugo e Ourense. Bañada por catro ríos, Anselmo descubrirá o concello da man de Vicente López, un excarteiro que lle ensinará sorpresas como o personaxe Lebre, un inventor coñecido como o Da Vinci da Peroxa que fixo no seu día todo tipo de artiluxios alí.