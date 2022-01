Hoxe, segunda entrega de ‘Catro gatos’, humor con Xosé A. Touriñán

A Televisión de Galicia ofrecerá hoxe a segunda entrega de Catro gatos, a súa nova aposta polo humor, que busca que a audiencia escache coa risa coa comicidade de catro profesionais galegos do enxeño e a chispa, como son Xosé A. Touriñán, David Perdomo, Fátima Pego e Noemí Rodríguez.

Os catro amigos reuniranse no bar, unha semana máis, para pasalo ben e seguir rindo. Facer deporte pode ser un divertimento, unha obsesión ou unha necesidade. Pero ás veces dá moita preguiza. Non é o mesmo ir ao ximnasio que facer exercicio ao aire libre, nin mirarse no espello que traballar no campo. Entendidos hainos de todos os deportes, pero niso o fútbol segue a ser o rei. E de reis e ases, aquí tamén saben abondo. De deportes falarán hoxe os protagonistas de Catro gatos, dos que lles gustan e dos qu non. E semella que non lembran moi ben ás veces cal é o que se lles dá ben.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, chega O clan das mariñeiras. Arantxa Toriza pescaba luras na ría de Viveiro co seu tío Alfonso, patrón de pesca, cando aínda era moi nena. Agora vai na ponte gobernando barcos que pescan no Gran Sol, as Malvinas ou O Canadá. Non foi fácil chegar ata aquí para a protagonista especial deste domingo en O clan das mariñeiras, que hoxe é capitá de pesca. Aínda hai moitos prexuízos para embarcar unha muller na pesca de altura e moitos máis se vai ser a patroa do barco. redacción