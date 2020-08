Humor hoxe con ‘Do dereito e do revés’

Negocios con futuro. Ese é o título da entrega de hoxe na Televisión de Galicia (23.00 h) da serie Do dereito e do revés, unha comedia de enredo sobre galegos que precisan un avogado, como di Xosé Cermeño, guionista de sona, creador desta trama e pai tamén da mítica Pratos Combinados, sit com de longo éxito na canle pública galega (e con producción deste xornal).

No capítulo desta noite, Adela coa súa neta Lucía do nugallán de seu pai, vai ao despacho de Moncho e, ao ver todo o material de traballo sobre a mesa, arrepíntese de criticalo. Pero, aos poucos, anoxarase toda cando, ás agochadas, lle escoita dicir ao propio Moncho que todo forma parte da súa estratexia do disimulo, aparentar que traballa. Por outra parte, entre os fios argumentais da comedia de hoxe, tamén sobresae o feito de que Manolo proponlle a Moncho un novo negocio, que ten que ver coa venda da colección dos autógrafos de famosos feita pola tía Amalia durante anos.

Do dereito e do revés conta cun reparto artellado por actores galegos de recoñecida traxectoria como Víctor Fábregas, Susana Sampedro, Sergio Pazos, Xoel Fernández, Casilda Alfaro, Alberto Montes e Alicia Armenteros, con boa química.

Fábregas fai neste enredo do avogado Moncho, personaxe principal desta producción galega, outro paso nunha carreira de moito percorrido na mesma TVG por un intérprete que salienta a necesidade de facer camiñar o sorriso nestas datas e en case calqueira outro tempo.

“En intres duros a xente necesita rir, evadirse do día a día, sentar diante do parello de televisión e esquecerse alomenos por uns minutos da rutina, do masivo bombardeo de novas negativas. Rir é saúde. Debería estar prescrito por calquera médico que se precie. Reivindico a comedia. Quero e tamén necesito comedia”, sinalou nunha entrevista con este medio.

A preestrea da serie Do Dereito e Do Revés antes de chegar ata a grella da Galega tivo lugar na capital galega, coa asistencia de moitos persoeiros do noso eido audiovisual.

