Il Divo homenajea a Carlos Marín el día 15 en A Coruña

PÓSTUMO. Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín; Il Divo, conformado por los miembros restantes del grupo multinacional: el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler, rendirá homenaje a su compañero en el Coliseum de A Coruña el próximo 15 de julio, a las 21.30 horas. La gira anteriormente llamada For Once In My Life Tour, continuará como Greatest Hits Tour e incluirá un invitado especial: el barítono mexicoamericano Steven LaBrie. Greatest Hits Tour está lleno de éxitos de su extenso catálogo de canciones, con una increíble producción escénica. Todas las entradas de los conciertos originalmente programados serán válidas para los espectáculos de este año. La gira apoya su 10º álbum de estudio, For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold), disponible ahora, así como a la Fundación Carlos Marín. Las entradas están a la venta en Ataquilla desde 55 euros. A.R.