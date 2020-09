O relato O pintor cego (Kalandraka, 2020), de Xabier P. Docampo, inscríbese na longa tradición de imaxes artísticas dotadas con poderes taumatúrxicos que acaban impoñéndose á propia realidade. Nesta ocasión, o feito de tratarse dun retrato feminino e rexio permite introducir o motivo igualmente trillado do amor platónico, sempre ben recibido entre os lectores (e sobre todo lectoras). Desde tal enfoque, a trama desenvolve tres vías ben diferenciadas para cuestionar o papel atribuído á imaxe. En primeiro lugar, o seu poder, como radiografía psicolóxica, de desentrañar a personalidade do personaxe retratado ollando máis alá da súa mera aparencia corpórea, ata converterse nunha sorte de conxuro visual. En segundo, a función da imaxe onírica como vía de escape para os perigos imprevistos da existencia cotiá. E, en terceiro, de modo xa moito máis inesperado para o lector, en especial destas idades, a apertura da imaxe ao universo da música, mediante unha metamorfose non menos milagrosa que a desmaterializa sen perda da súa intensa capacidade evocadora.

Esta última supón a achega máis interesante e orixinal do relato, pois permite introducir á nenez na difícil sinestesia, cuxas connotacións estéticas resultan tan suxestivas como inaccesibles. Todo iso desenvolto no curso dunha historia convencional, suxeita a dramáticas alternativas ata o final feliz, como sempre de rigor.

As ilustracións de Xosé Tomás dunha grande importancia polo tema elixido, subliñan con claridade e acerto os puntos anteriores, xa desde a propia cuberta coa imaxe negada dobremente, tanto ao espectador como ao propio artista, co dorso dun lenzo e o pintor detrás del cunha venda nos ollos. En canto á destra realización, de gran sutileza evocadora, presenta unha vaguidade deliberada, a fin de acentuar o elemento onírico da trama, dando en varias ocasións protagonismo aos espazos, interiores e exteriores, fronte ás figuras que os ocupan ou transitan, grazas ao formato apaisado da edición. Un par de ilustracións constitúen remakes de cadros ben coñecidos, aceno suponse ao lector culto de maior idade.