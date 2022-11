Imparable crecimiento de EL CORREO GALLEGO en las redes sociales

A tono con los tiempos que corren, donde el acceso a la información global se produce en tiempo real, EL CORREO GALLEGO ha profundizado con amplio éxito en los últimos meses una renovación total en sus redes sociales. Con vocación de servicio y comprometidos con la sociedad gallega, además de la histórica edición impresa y su versión digital, mediante las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram la difusión de los contenidos se actualiza constantemente, cubriendo las 24 horas del día con noticias de alto valor periodístico.

Centrados en la información de Santiago de Compostela, su área metropolitana y el resto de Galicia y España a través de las más diversas secciones, el objetivo principal de la modernización de las redes es estrechar la cercanía con los lectores, interactuando con ellos para valorar de primera mano sus gustos, opiniones y reacciones en cada publicación. No es casual que uno de los términos más utilizados en redes sociales sea “compartir”; de eso se trata esta manera de comunicarnos, que ya no es nueva pero llegó casi sin darnos cuenta e incorporamos de tal manera que actualmente no entenderíamos el mundo sin ella.

Siempre enfocados en compartir las noticias relevantes, los cambios en la manera de comunicarnos mediante internet hicieron que se tornara importante renovar la comunicación de los contenidos online. De esa forma, apoyados en una excelente edición digital que brinda la posibilidad de disfrutar del acceso gratuito e ilimitado a todos los artículos, las redes se convirtieron en un nexo instantáneo entre las noticias y los más 130.000 seguidores que nos llenan de orgullo leyéndonos desde los más distantes puntos del planeta.

Tanto la versión de escritorio como la de móviles de todas nuestras redes aportan antes del amanecer la portada del día para vislumbrar los temas principales. Cada mañana las noticias de política generan opiniones encontradas de los lectores, quienes en comentarios se expresan con absoluta libertad de expresión, pero desde puntos de vista totalmente opuestos sin esquivar las polémicas. La Silveira de Kiko Da Silva, con su humor filoso y reflexivo nunca pasa desapercibida por los visitantes. Y otra de las nuevas secciones es #LaFoto, que exponiendo icónicas imágenes de la Galicia de antaño o sus mágicos paisajes se ha llevado varios miles de “Me gusta” y han sido compartidas en infinidad de ocasiones.

Estas actualizaciones han permitido que desde mediados del verano a la fecha el crecimiento de nuestras redes sociales haya sido arrollador, incrementando el alcance de las publicaciones en más del 300%. Por supuesto que las informaciones de última hora son las más reclamadas y en base a esto, la atención de los administradores de las redes está puesta en que lleguen velozmente a nuestra audiencia. Esta vorágine nos obliga a adaptarnos sin demoras: las noticias cada vez “envejecen” a mayor velocidad y difundirlas en tiempo real es el mayor compromiso.

Las grandes coberturas tienen un espacio destacado en Facebook, Twitter e Instagram. El fallecimiento de la Reina Isabel fue tendencia en el mundo entero con picos de visitas y el intento de homicidio de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue primicia de las redes de EL CORREO GALLEGO para toda España, publicando el vídeo del frustrado atentado apenas unos minutos después de haberse llevado a cabo.

La Carreira Pedestre de Santiago fue seguida por miles de visitantes, con videos y fotos exclusivas antes, durante y después del evento principal. También ha sido cubierto mediante transmisiones en vivo cada una de las jornadas del juicio por el accidente del tren Alvia, con resúmenes ordenados cronológicamente minuto a minuto de las declaraciones de los involucrados. Todos estos acontecimientos publicados en la edición digital han tenido gran eco en las redes sociales, ampliando su difusión de manera masiva.

El esfuerzo conjunto ha logrado mantener en aumento constante el número de seguidores, con obvia mayoría en Galicia y el resto de España, pero con presencia habitual desde Estados Unidos, Alemania, Argentina, Cuba, Portugal y México hasta sitios bastante más singulares como Nueva Zelanda, Ucrania o Japón. Pero parafraseando a Marshall McLuhan, en la web también “El medio es el mensaje” y cada plataforma posee una impronta que la distingue de las otras.

La cuenta de Instagram de EL CORREO GALLEGO se luce por su frescura y estilo descontracturado, con una cuidada selección de imágenes y un índice muy alto de interacción con los usuarios. Con un crecimiento sostenido, es la red que marca tendencias y se relaciona fuertemente con la comunidad a través de menciones. Cada publicación de Instagram se llena de “corazones” e historias compartidas. La inmediatez de Twitter tampoco fue un obstáculo para el aumento de seguidores, con un público curioso y ávido de información instantánea que ya ronda los 55.000 seguidores.

Párrafo aparte merece Facebook, la plataforma con más de 67.000 seguidores que ha marcado en estos meses varios hitos de difusión. Además de las ya nombradas imágenes de portada, la foto del día y la viñeta se han destacado por el gran alcance hacia sus lectores, con llegada total a 320.000 personas en una sola publicación, en algunos casos convertidas en virales gracias a la cantidad de veces compartido. También se ha triplicado la cantidad de visitas a perfil y los clics directos: cada semana vuelve a batir sus propios récords, con publicaciones destacadas, videos, acontecimientos importantes y noticias que ocupan todas las franjas horarias. Hasta hubo sorpresivos sorteos, que gracias a la gran recepción volverán a repetirse muy pronto.

En sus redes EL CORREO GALLEGO es permanentemente citado por las instituciones públicas y privadas más importantes de toda Galicia y España, así como también encumbrados políticos, artistas, deportistas y diversas personalidades de todos los ámbitos. Pero como siempre, lo verdaderamente valioso es sostener y ampliar la cercanía con cada lector: gracias a dichas redes sociales, podemos disfrutar del contacto con cada uno de ellos a través de comentarios o directamente mensajes privados que son contestados en pocos minutos.

Conscientes de que detrás de cada frío número de seguidores hay un amigo lector, el enfoque está puesto en conocer sus gustos y artículos de interés para de esa manera poder brindarles la información requerida, escuchando y respetando todas las opiniones e ideologías. Porque la noticia nunca duerme y el ritmo de comunicación debe adaptarse a las cambiantes necesidades que lleva aparejadas la tecnología. Y por ese camino van las redes sociales, que hasta el momento gozan de excelente salud y un crecimiento exponencial gracias a ustedes.

En definitiva, el desarrollo constante de la edición digital y el enorme aumento de las visitas tanto en Facebook como en Twitter e Instagram no hacen más que confirmar la relevancia de EL CORREO GALLEGO como diario de referencia por excelencia en Santiago y su gran influencia en toda Galicia. Consolidados con amplitud entre los tres diarios gallegos con más seguidores en las redes sociales, aún en tiempos complejos la información sigue llegando con la misma fortaleza y veracidad que hace 145 años.