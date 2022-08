Impulso á modernización e competitividade do conxunto do sector cultural de Galicia

··· A través deste conxunto de axudas canalízase unha importante inxección económica para o sector cultural galego na súa reactivación tras as restricións sanitarias da pandemia, que implicaron tamén unha aceleración nos cambios de consume cultural a nivel mundial. Estase a poñer tamén especial atención no fomento da competitividade a través da súa actualización tecnolóxica, facendo fincape no apoio a dixitalización, innovación, xeración de novas publicos e incremento da eficiencia enerxética e sustentabilidade ambiental.

··· A nova liña de axudas as empresas para a adquisición de inmobilizado afonda nas prioridades das iniciativas pastas en marcha pola Xunta a través do seu Hub audiovisual da industria cultural, programa extraordinario que suporá unha inxección económica de 9,6 millóns de euros nas industrias culturais galegas. Estes investimentos estanse a executar a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe REACT-UE do programa operative Feder Galicia 2014-2020, coma parte da resposta europea á pandemia.