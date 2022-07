Impulso ás artes escénicas en Ourense con nova carteleira

La Xunta de Galicia contribuye con ocho funciones de seis espectáculos a la cartelera del Teatro Principal de Ourense hasta finales de año en el marco de la programación para este segundo semestre de la Red Gallega de Teatros y Auditorios, el circuito de exhibición de espectáculos que cofinancia la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades junto con 37 entidades locales adheridas. La primera obra que llegará al escenario ourensano será Cuentos arraianos, el nuevo espectáculo de Sarabela Teatro basada en textos de Xosé Luís Méndez Ferrín de la que podremos ver dos funciones los días 17 y 18 de septiembre dentro del programa de la red, tras su estreno oficial el día 16.

Así lo adelantó este miércoles el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, en un acto compartido con el vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense, César Fernández, y con la directora del Teatro, Olga Mojón. Sutil destacó la calidad “y variedad” de la amplia oferta que se pone a disposición del público y que incluye más de una treintena de espectáculos para los próximos seis meses, a los que hace falta sumarles las programaciones aún por cerrar de eventos como el Festival de Cine de Ourense, el Festival Internacional de Teatro de Ourense o el cartel de proyecciones del Cineclube Padre Feijoo.

El representante de la Xunta manifestó la satisfacción que supone para la Consellería de Cultura contribuir a esta “rica selección de propuestas escénicas” con seis obras, una de ellas coproducida por el Centro Dramático Galego: Continente María. Este montaje, creada por Ainé Producciones, retrata en su centenario a María Casares a través de la interpretación de Melania Cruz y la dirección de Tito Asorey.

La pieza sobre la actriz coruñesa que triunfó en Francia llegará al Principal el 11 de diciembre para cerrar una cartelera de la Red Gallega de Teatros y Auditorios que comenzará en septiembre con la nueva producción de Sarabela y que continuará con las formaciones artísticas Ron Lalá, que representará el 4 de noviembre Villa y Marte; Talía Teatro, que hará el propio el 13 de ese mismo mes con su obra Muerte accidental de un anarquista, y Mar-Mar que ofrecerá una función de Tarzán justo una semana después. El programa se completa con dos funciones de la obra Doble o Nada, de la compañía del mismo título, que se desarrollarán los días 2 y 3 de diciembre.

Heredeiros en el Carballiño. La Red Gallega de Teatros y Auditorios ofrecerá en la provincia ourensana entre julio y diciembre 26 funciones repartidas entre los escenarios de los cuatro ayuntamientos adheridos. A las ocho actuaciones artísticas de Ourense hace falta sumarles las nueve del Teatro Municipal Lauro Olmo del Barco de Valdeorras, las siete del Auditorio Manuel María de O Carballiño y las dos del Centro Cultural Avenida de la Rúa.

La primera de estas funciones se celebrará esta semana en el Carballiño y correrá a cargo de Heredeiros da Crus, con un concierto dentro de la gira del 30ª aniversario de la banda que tendrá lugar en la plaza Mayor a la medianoche de este viernes 22. La programación en esta villa incluirá en los próximos meses los espectáculos Antes muerta que convicta, de Beatriz Rico (26 de noviembre); Salta Ve! (de aquí a acolá), de Paco Nogales (27 de noviembre); Magia y más allá, de Luis Boyano (3 de diciembre); Manola, de Malasombra (4 de diciembre), Pirolíticos, Mofa&befa (8 de diciembre), y La isla de la deslembranza, de Ártika Cía (11 de diciembre).

A Rede Galega de Teatros e Auditorios puxo xa en marcha a súa programación para o segundo semestre deste 2022, durante o cal se celebrarán 201 funcións escénicas e concertos nos 37 concellos adheridos. Deste xeito, superaranse no cómputo anual as 500 actuacións de teatro, maxia, danza, circo e música que ofrecerán 181 formacións artísticas no 2022, para o que se dispón dun orzamento global que supera os 1,8 millóns de euros.