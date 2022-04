Inauguración da ICC Week: “Ourense é creación e cultura”

A Semana das Industrias Culturais e Creativas de Ourense, a ICCWeek, que cumpre oito anos, comezou esta este sábado os sete días de intensa programación. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, lembrou no acto inaugural que “un evento como este, que empezou fai oito anos, ten xa unha visibilidade máis que importante”.

O presidente da entidade provincial, organizadora da ICCWeek, incidiu en que “Ourense é cultural e é creatividade. A imaxe deste ano é un exemplo claro desa cultura e esa creatividade: o Alpinche. O coche que o gran Estanislao Reverter fixo coa carrocería dun Alpine e co motor dun Porsche e que, gracias tamén á Deputación coa colaboración da Fundación fixemos que o motor volva ruxir.” Animou aos ourensáns a gozar desta semana. “Ábrense uns días máis que importantes, con persoas importantes”, sinalou antes de dirixir unhas verbas aos compoñentes da mesa redonda sobre os Hombres G e ao propio grupo, que pechou a xornada cun concerto no Paco Paz.

Tamén tivo lugar a presentación do libro Ráfagas. O director artístico Paco Martín, presentado pola xornalista Laura Lunardelli, antes de participar na mesa redonda xunto os produtores fonográficos Paco Trinidad e Charlie Sánchez, presentou o seu libro Ráfagas”centrado na súa experiencia nos anos da Movida e postmovida madrileña.

“Foi un momento romántico. Aínda que abusamos desa xuventude”, relatou Martín. “Madrid era unha copia mala de Londres. E nós eramos arquitectos dos nosos propios soños e ninguén nos informou do danos das drogas. Moitos morreron”. Nomeu fotógrafos e grupos como Los bólidos que non acabaron o éxito a pesares do talento e deixou claro que “ tiñamos moita ilusión por facer cousas. Estivemos neste negocio para divertirnos e pasalo ben, non para gañar diñeiro”.

Mesa Redonda sobre os Hombres G. Paco Trinidad, produtor fonográfico, contou como anécdota que foi quen fixo a primeira maqueta de Hombres G. “Leveina a todos os lado e a miña compañía me dixo que no, ninguén os quería. Dicían que tocaban mal. Ao principio foi moi duro”. Falou de como na primeira movida madrileña todo o traballo era minoritario. “O gran cambio para chegar a todas as radios pasou con Hombres G. E iso é algo que xamais se lles recoñeceu. Son o grupo que converteu a música rural deste país en música urbana”, indicou.

Para Trinidad “sen Hombres G non existiría o bum da posmovida madrileña. Para min supuxeron un antes e un despois na miña vida, as radios abriron as súas portas e logo meu nome estivo asociado a grandes éxitos. Hombres G non merecían a mala prensa que tiñan, pouca xente atopei máis honesta que eles no mundo da música.”

Opinión na que coincidiron Paco Martín e Charlie Sánchez. O primeiro, o seu descubridor, rescatou o momento que decidiu levalos ata Perú. “Fun vender Hombres G e no aeroporto xa os esperaban unhas 80.000 persoas. Recordoume aos Beatles cando chegaron a América”. Rematou afirmando que “son a historia da música dos últimos 40 anos deste país, é algo impresionante. Un fenómeno que non se vai repetir nunca máis e merecían mellor trato do que recibiron”.

O presidente da Deputación visitou o pavillón do Mestre Vide, onde se desenrolan as competicións dos esports da ICC Week. Así, ao longo deste pasado sábado continuaron os torneos gratuítos e libres dos esports da Ourense ICC Week, cunha gran asistencia de público e participantes o que converte o pavillón do Colexio Mestre Vide nunha gran sala de xogos.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, acudiu pola tarde ata o pavillón do Colexio Mestre Vide e intercambiou impresións co artista Mon Devane.