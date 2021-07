Inaugurada a mostra en honra á figura do autor galego Carballo Calero

cultura. A sala de exposicións de Afundación de Ferrol acolle desde a tarde de onte unha mostra bibliográfica e documental sobre Ricardo Carballo Calero, organizada polo Parlamento de Galicia no marco da celebración do Día das Letras de 2020 dedicado ao autor ferrolán e amosada ata o de agora no Pazo do Hórreo.

Na inauguración, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (na foto), subliñou que a cultura e as institucións galegas están en débeda con Carballo Calero “polo seu compromiso galeguista, polo seu maxisterio e polo servizo que prestou, durante toda a súa vida, á nosa cultura e á nosa lingua”.

A exposición está integrada por medio cento de libros e máis dunha vintena de documentos entre os que se inclúen o carné de socio do Seminario de Estudos Galegos e dúas cartas de Otero Pedrayo, entre outro material. ECG