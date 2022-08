Inaugurada la LXX fiesta del Albariño D.O. Rías Baixas con gran éxito de público

La LXX Fiesta del Vino Albariño D.O. Rías Baixas, inaugurada este mediodía contó con la presencia del presidente del Consejo Regulador, Juan Gil de Araujo, que aseguró “estar encantado e feliz de retomar a integridade dos actos” que transcurrirán hasta este domingo. En ese mismo momento se abrieron en el Paseo de la Calzada las 42 casetas donde 44 bodegas de la denominación de origen muestran sus elaboraciones al público. Las casetas cierran a las tres de la madrugada. El Consejo prevé distribuir hasta 38.000 catavinos.

Gil de Araujo resaltó “a perfecta e impoluta” colaboración con el Concello de Cambados. “Levamos moitos anos colaborando para engrandecer esta festa do albariño de Cambados que tamén é festa da D.O. Rías Baixas”. Así, esperamos estar “moitos anos máis celebrado as virtudes do viño albariño”.

En la inauguración participaron también el conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez; la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, entre otros.

El responsable autonómico de Medio Rural mostró su satisfacción por volver a reunirse en el Paseo da Calzada y celebrar de manera presencial esta fiesta. Destacó también que “para a Xunta o viño é un produto que fai territorio, turismo... Recalcó además la presencia internacional del vino albariño Rías Baixas

Finalmente, el alcalde de Cambados celebró poder festejar la setenta edición de la Fiesta del Vino Albariño D.O. Rías Baixas Cambados. “Unha efeméride que hai que celebrar de maneira especial, onde contamos cunha gran representación de bodegas cuns albariños Rías Baixas magníficos”.

Inauguración del Túnel del Vino. La actividad en el Paseo de la Calzada, que se extenderá hasta el domingo 5 de agosto, se combinará con la XI Túnel del Vino Rías Baixas en Cambados, organizadas por el Consejo Regulador en el Salón de Congresos y Exposiciones José Peña, que constituye un entorno profesional para saber de verdad “o que estamos facendo na denominación”.

La inauguración oficial de esta cita será hoy a las 12:15 horas y contará con el presidente del Consejo Regulador, Juan Gil de Araujo; el director de AGACAL, José Luis Cabarcos, la diputada provincial, Ana Laura Iglesias; y las concejalas de Igualdad y Turismo y Enoturismo del Concello de Cambados, Fátima Abal y María Cruz Leiro.

También estarán presentes la directora del Parador de Cambados Meritxell Marcos y el vocal del Consejo Regulador, Antonio Crespo.