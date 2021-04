¿Incentivo para que sigan los jubilados o trabajen los jóvenes?

Yo no quería, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, me obligan a reincidir en el asunto de las pensiones y, sobre todo, las jubilaciones.

Lo que ellos proponen ahora es pan para hoy y hambre para mañana, y me explico.

Escrivá salió esta semana sin encomendarse ni a Dios ni al Pacto de Toledo con una nueva idea sobre el retiro de los trabajadores españoles, tema sensible donde los haya, al menos para mí después de que José Luis Rodríguez Zapatero aumentara en dos años la edad de mi retiro, lo que desde luego no perdono.

El globo sonda propone que a aquellos españoles que hayan llegado a la edad para retirarse se les incentive con una prima que oscilaría entre los 4.800 y los 12.000 euros por año que se trabaje a mayores según la pensión y los años cotizados.

Y por el lado contrario, como ya les conté en otra ocasión, aumentar la penalización para aquellos que pretendan jubilarse antes de la edad legal y sin los requisitos obligados para hacerlo.

O sea, que a este paso me veo yendo a trabajar con la nieta para ayudar a la conciliación del resto de la familia.

A ver, que sí, que es verdad que ahora vivimos más años y tenemos más calidad de vida, pero no por ello tenemos que seguir en el tajo para tapar los errores de este Gobierno y los precedentes en cuestión de Seguridad Social, pensiones y jubilación.

No se crean, soy consciente de que ustedes tras leer estos primeros párrafos estarán estupefactos sobre las enormes ganas que tengo de retirarme de la vida profesional activa, que no de la vida misma.

Razón no les falta, pero les preguntó ¿y quién no?

Hay otras connotaciones que me llevan a realizar esta crítica. Y la principal es el enorme estupor que me genera ver la falta de originalidad de nuestros gobernantes.

Me pregunto porqué no aprovechan esa ingente cantidad de recursos en proporcionar empleo y formación a tantos miles y miles de jóvenes españoles que están en el paro, sin oficio ni beneficio, ni para ahora ni para el futuro, ya que cuando a ellos les llegue la hora de jubilarse muy poquitos habrá cotizado los años suficientes para contar con al menos una pequeña retribución del Estado.

Es cierto que haciéndonos trabajar más a los que pasamos los sesenta, las arcas de la Seguridad Social se van a resentir mucho menos, ya que no tendrán que parar nuestras pensiones, pero no es menos cierto que si todos esos jóvenes que están mano sobre mano todo el día tuvieran un contrato el beneficio sería mucho mayor, ya que cotizarían para su futuro, ingresarían en las arcas del Estado sus buenos dineros, no estarían muchos a la sopa boba y otros cobrando la prestación por desempleo u otro tipo de ayudas y, lo más importante, su autoestima como personas estarían en niveles lógicos, sintiéndose realizados y útiles para la sociedad, viviendo de manera independiente y al margen del hogar paterno, podrían incluso formar su propia familia, plantearse tener descendencia y contribuir así a luchar contra el grave problema demográfico de esta país y, finalmente, ocupar eso que se ha dado en llamar la España despoblada.

Y todo ello a pesar del idílico y prometedor panorama que nos pintó el presidente el pasado miércoles en el Congreso cuando nos contó qué va a hacer con los Fondos de Recuperación de la UE.

Doy gracias todos los días por tener un oficio en el que me siento realizado, una profesión que me llena, que me satisface, en la que me realizo como persona y como profesional y que, además, me permite comunicarme con ustedes, lectores, en un diálogo periodístico al alcance de muy pocos.

Repasando ahora la hemeroteca acabo de ver que les escribí sobre este mismo asunto hace poco más de un año, pero entonces el tono fue un poco más jocoso y hasta, por momentos, divertido, chistoso y gracioso.

Pero la verdad, no me quedan muchas ganas para reír si no es rodeado de los míos. Esta incomprensible falta de visión política y administrativa de nuestro Ejecutivo me pone de los nervios.

Coño, si hasta Pablo Iglesias, cuando negociaba con Sánchez entrar en el Gobierno, prometió luchar por restaurar la edad de jubilación a los 65 años.

¡En fin!