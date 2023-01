‘Incombustibles’ analizará a vida preferida para a vellez

Na edición deste domingo de Incombustibles, falarase do hábitat das persoas maiores. Onde queremos vivir de vellos? Queremos quedar na casa? Queremos ir para unha residencia? Queremos vivir en sociedade? Hai a opción de compartir piso ou comunidade con xente maior?

Así pois, o espazo da TVG analizará a forma de vida que preferimos para a vellez, para o que contará con testemuños, reportaxes, enquisas de rúa e entrevistas. Ademais, Teté Delgado conversará con María Pierres, arquitecta de Cohousing Galicia. E, coma sempre, non faltará a música en vivo de Deteriorados, a banda residente de ‘Incombustibles’.

‘Vivir Aquí’ amosaralles este domingo aos espectadores da Televisión de Galicia como poderían ser as casas do futuro, de habitarse planetas como Marte. Se ben é certo que a Lúa ou o planeta vermello non son obxectivos novos para os científicos, nos últimos anos incrementáronse os esforzos facer realidade esta posibilidade. No Grupo de Tecnoloxías Aeroespaciais da Universidade de Vigo traballan para crear este tipo de vivendas, como amosarán nesta entrega do programa de reportaxes da TVG.

Vivir Aquí tamén visitará hoxe os balnearios galegos para comprobar o rexurdir deste sector, logo da pandemia do coronavirus, que modificou os costumes de apertura. Ante o aumento da demanda para 2023, a maioría dos establecementos galegos están optando por abrir todo o ano. E teñen demanda galega, pero tamén moita das comunidades limítrofes, como Asturias e León. Os espectadores da canle pública comprobarano hoxe.

O ciclo ‘’Tes que vir ao Oeste trae para este domingo a largometraxe ‘Alvarez Kelly’. A película dirixida por Edward Dmytryk no ano 1966 conta no reparto cos actores Willian Holden, Richard Widmark, Janice Rule, Patrick O’Neal, Victoria Shaw, Roger C. Carmel, Richard Rust, Arthur Frank en este clásico western do cine estadounidense.

Sinopse da película: En plena guerra de Secesión americana, Alvarez Kelly, un gandeiro independente, véndelle unha partida de gando ao exército ianqui co compromiso de levar as reses ata o Estado de Virxinia. Unha vez alí, é coaccionado por un oficial confederado para que conduza outra manda de reses ao outro lado das liñas ianquis, onde se atopa un corpo do exército do sur. Pola súa parte, Liz, noiva do oficial, pídelle axuda a Tom para que a axude a escapar de Nova York, unha circunstancia que complica aínda máis a relación entre os dous homes. O gando, tras dunha serie de duros enfrontamentos coas forzas do Norte, será finalmente conducido por Kelly tras as liñas ianquis.