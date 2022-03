Increméntase a demanda de productos culturais en galego entre a mocidade

“A valoración que fai a poboación galega con respecto á oferta cultural en Galicia atópase por riba do aprobado, e situase nun 6,15”, segundo unha das conclusión de Oferta, demanda e prácticas culturais nos menores de 16 anos.

Este informe foi elaborado polo Observatorio da Cultura Galega, servizo dependente do Consello da Cultura Galega (CCG), e presentado en rolda de prensa pola presidenta da institución, Rosario Álvarez; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e coordinador do Observatorio, Hakan Casares.

O estudo analizou os hábitos culturais da poboación galega entre a rapazada e apunta que naqueles sectores nos que escasa a oferta cultural en galego, nomeadamente cine e videoxogos, constátase un menor consumo nesta lingua. Ademais, tamén apunta que a cidadanía demanda máis oferta en practicamente todos os produtos analizados.

“O informe deixa conclusións moi positivas, como que o feito de estar en galego non retrae o consumo e que canto maior e a oferta, máis se estimula a demanda” asegurou Rosario Álvarez no marco da presentación.

Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, engadiu o feito de que “é de destacar que a demanda en galego medra, aínda que tamén vimos que non é igual en todos os sectores, xa que se o do sector do libro está máis equilibrado, a oferta na nosa lingua é escasa no cine en sala e nos videoxogos” explicou.

O informe apunta que a valoración que a poboación fai da oferta cultural galega é dun 6,15. Pero a cifra baixa ata os 5,56 se eses produtos están destinados a menores de 16 anos e baixa aínda máis, ata 5,01 puntos, se a oferta está en lingua galega.

A puntuación varía tamén se lle engadimos outras variables, como a da idade (os máis novos ofrecen as puntuacións máis altas), xeográfica (os datos son peores nas provincias de Lugo e Ourense), os niveis de estudo das persoas enquisadas (cando maiores son os estudos, a valoración máis baixa) e o equipamento cultural nos seus fogares ( se a casa ten libros, smart tv, pc de sobremesa ou portátil, tableta, consola... a oferta é valorada como baixa).

Os autores do estudo aseguran que “a oferta é estimada máis negativamente cando esa cidadanía está máis atenta á oferta e maior coñecemento ten dela”.

Tendencias: o exemplo é clave. O estudo ve patróns claros que explican que características sociais inciden no consumo de cultura entre a mocidade. A primeira delas é a educación das persoas, que se percibe claramente na lectura de libros, asistencia a museos, exposicións e espectáculos.

Pero non é o único, xa que polas cifras pode concluírse que en consumo cultural o exemplo é fundamental. “A tendencia a consumir cultura entre as e os rapaces aumenta se as persoas que conviven con eles tamén consomen cultura”, conclúe. Vese claramente na lectura pero tamén noutros hábitos, coma o de ir ao cine ou a espectáculos.

Despois existen outras variables, coma o nivel de equipamento do fogar ou a lingua do contorno dos menores. “Favorece a probabilidade de asistencia ou uso dalgunha das actividades culturais pero non de todo”, asegura o estudo. Ademais, revela tamén que o nivel de renda ten unha influencia menor do que se esperaba.

Outra das tendencias claras que se aprecian dos datos é que “existe un patrón común que afecta a todos os tipos de produtos e servizos culturais analizados, que consiste en que o consumo de produtos en galego é sempre inferior ao consumo en xeral”.

Música, televisión, libros, contidos audiovisuais (cine, series vídeos...) e xogos (nomeadamente videoxogos) son consumidos por practicamente a totalidade da mocidade pero con moita menos intensidade en galego. E achega diferencias significativas. Por exemplo, o 5,2 % da cativada non escoita música e esa cifra medra ata o 37,4 % cando se pregunta se escoitan música en galego.

Pasa tamén nos xogos, o 15,2 % dos enquisados aseguran non xogar nunca e a cifra é o 73,1 % no momento en que se pregunta se é en galego. E en ambos casos a explicación é, segundo revela o estudo, por falta de oferta.

O informe tamén revela que a asistencia o cine é moi baixa en xeral, un 69,9 %, e moito máis aínda se as proxeccións filmes están en galego: nove de cada dez aseguran non ir nunca ao cine en galego. Ese dato está directamente relacionado con outro: as salas de cine encabezan o conxunto de prácticas culturais nas que non hai oferta e nas que isto condiciona o seu consumo.

Así, o informe asegura que os datos son baixos de consumo cultural en galego débese principalmente á falta de oferta no noso idioma.