Ingresa na RAGC como académico de honra o profesor Carlos Pajares

Santiago. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebrará este mércores, 25 de maio, o acto de ingreso de Carlos Pajares Vales, catedrático de Física de Partículas da Universidade de Santiago (USC), como académico de honra da institución.

Será no Paraninfo da USC, ás 19.00 horas, onde Pajares pronunciará o seu discurso de ingreso, Sencillez y belleza en la ciencia y en la naturaleza (En busca de la simetría perdida), que será contestado en nome da RAGC polo seu presidente, Juan Lema Rodicio.

Ao acto asistirán, ademais doutros académicos, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; o alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo; o reitor da USC, Antonio López; o da UDC, Julio Abalde; a presidenta do CCG, Rosario Álvarez, e o presidente da RAG, Víctor Freixanes, entre outros.

Pajares, colaborador de EL CORREO dende hai décadas, é profesor e investigador no campo da Física de Partículas, en particular no da materia a alta densidade e/ou temperatura e interaccións entre hadróns e núcleos.

É profesor emérito da USC. Ao longo de máis de catro décadas influíu de xeito moi notable no desenvolvemento deste eido, a través das súas ideas, concretadas en publicacións, na súa participación activa en conferencias, así como na posta en marcha do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) da USC, amplamente recoñecido no ámbito internacional.

Doutorouse en 1971 na Complutense de Madrid con premio extraordinario. Foi investigador posdoutoral na Universidade de París XI e na de Washington en Seattle.

Foi profesor na Autónoma de Barcelona e na de Santiago. Durante varios meses foi investigador nos laboratorios nacionais americanos de Argonne e Brookhaven, no británico Rutherford, no CERN (Centro Europeo de Física de Partículas) de Xenebra e no Institute of Nuclear Theory de Seattle. Ten pronunciado conferencias en diversos centros e universidades de Europa, Asia e América.

Publicou 310 artículos en revistas de recoñecido prestixio, realizou máis de 60 contribucións a congresos, 10 reviews, publicou 3 libros e editou outros 5, sendo as súas publicaciós frecuentemente citadas. Tamén realizou un importante labor de divulgación, con conferencias, 2 libros, 17 artículos en revistas científicas e innumerables artigos en xornais (El País, ABC, El Mundo, EL CORREO GALLEGO, La Voz de Galicia, Faro de Vigo...). En 1994 recibiu o Premio de Divulgación Científica da Xunta.

Foi galardoado coa Medalla de Ouro 2000 da Real Sociedad Española de Física, o Goberno francés nomeouno Cabaleiro das Palmas Académicas en 1994, foi Premio de Investigacion de Galicia en 2007, é doutor honoris causa pola Universidad Técnica de Lisboa (2011) e pola de San Petersburgo (2013). ecg