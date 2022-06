Íñigo López-Riobóo recibirá o premio fin de máster en enxeñaría informática do Cpeig

RECOÑECEMENTO O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) outorga o Premio Traballo Fin de Máster en Enxeñaría Informática a Íñigo Luis López-Riobóo Botana polo seu traballo centrado no desenvolvemento dunha ferramenta de maximización de negocio na plataforma TripAdvisor.

Co premio, o colexio busca achegarse ao colectivo estudantil, promover as vantaxes da colexiación e estimular o traballo dos estudantes.

Os tres finalistas terán dereito a un ano de colexiación, ao que se engade unha gratificación económica de 1.000 euros para o gañador.

A avaliación dos traballos presentados, todos eles correspondentes ao fin de mestrado dos anos 2020, 2021 e 2022, correu a cargo dunha comisión experta integrada por representantes do Cpeig e das tres universidades galegas. Os tres finalistas da presente edición realizaron os seus traballos de fin de máster na Universidade da Coruña.

O enxeñeiro en informática pola Universidade da Coruña (UDC), Íñigo Luis López-Riobóo (A Coruña, 1997), presentou A deep learning approach to predict users preferences based on textual reviews en xullo de 2021. Trátase dunha ferramenta para a presentación de recomendacións de forma personalizada baseada en texto, un proxecto no que desenvolveu un modelo de aprendizaxe profunda que selecciona, entre as opinións coñecidas de cada restaurante, as que mellor se axustan a cada usuario, personalizando pares en TripAdvisor.

Nesta décimo terceira edición do galardón foron tamén finalistas Daniel Pena Docampo e José Morano Sánchez, ambos da UDC. ecg