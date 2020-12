Investidos máis de 1.260 millóns na dixitalización de Galicia no último lustro

O pleno anual do Observatorio da Sociedade da Información (Osimga) celebrouse esta semana en Santiago a través de videoconferencia.

No encontro, a directora da Amtega, Mar Pereira, deu conta das medidas desenvolvidas durante os cinco anos de desenvolvemento da denominada Axenda Dixital de Galicia 2020 (ADG2020), impulsada desde este departamento autonómico.

Ademais, informou do Plan de Traballo do Osimga o próximo ano e fixo balance da situación da Sociedade da Información en Galicia, baseado nos últimos datos aportados polo Observatorio.

Desde 2015 lévanse investidos máis de 1.260 millóns de euros, máis de 400 de capital privado nos diferentes plans de transformación dixital.

O sector tecnolóxico ten un papel chave na implantación destas actuacións. En Galicia o número de empresas do hipersector TIC ascende a 3.665, que deron emprego no 2019 a máis de 24.300 persoas, o que representa un crecemento do 4,4 por ento respecto do ano anterior.

A directora da Amtega destacou as actuacións para mellorar a conectividade do tecido produtivo con actuacións específicas para empresas do rural e os despregamentos para a extensión de redes en núcleos de menos de 300 habitantes, que xa beneficiaron a 53.000 persoas.

Desde 2018 puxéronse en marcha as primeiras medidas do Plan Galicia 5G como o Nodo de Cooperación 5G ou os avances no desenvolvemento de probas de concepto con esta tecnoloxía, que no 2020 son xa máis de 30.

Entre outros avances no proceso de dixitalización destacou que a tramitación telemática superou á presencial, situándose xa nun 53,2 % no último exercicio.

Neste eido, destacou a publicación da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (Ledixga) completando o marco normativo para consolidar unha administración dixital máis accesible e proactiva e universalizar o acceso da cidadanía aos servizos públicos dixitais.

E, ao seu abeiro, deseñáronse as bases do novo marco de competencias dixitais, aliñado coas estratexias europeas na materia.

No ámbito educativo, o ensino integramente dixital posibilita que a día de hoxe 34.000 estuden co libro dixital. Promovéronse os coñecementos STEM duplicando o número de centros que imparten o STEMBach chegando a 31 centros no curso 2019/20. Así, no 2019 superáronse cun ano de adianto os obxectivos da Estratexia Galega para a Educación Dixital de centros eDixgal e Bacharelato de Excelencia.

No marco do Plan de Inclusión Dixital impulsáronse novas iniciativas coa a colaboración de máis de 856 Aliad@s Dixitais, conseguindo achegar a tecnoloxía a máis de 90.900 galegos a través da Rede de Aulas públicas CeMIT con máis de 377.000 horas de formación planificadas.

Nos sectores estratéxicos, potenciáronse os recursos turísticos e patrimoniais a través das tecnoloxías dixitais co desenvolvemento do Plan Smart Turismo e a creación da Memoria dixital de Galicia, avanzando na conformación dun fondo dixitalizado do patrimonio cultural material e inmaterial. E realizouse unha aposta pola transformación dixital do sector primario co Programa Primare.