Investimento de máis de 500.000 € no Museo do Pobo Galego en 2021

Santiago. O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participou onte na reunión do Padroado do Museo do Pobo Galego onde salientou que o Goberno autonómico investirá o vindeiro ano máis de 500.000 euros co obxectivo de reforzar esta institución como “símbolo, emblema e referente da rede de museos de Galicia, concretamente dentro do ámbito dos museos que reforzan a identidade de Galicia”.

Neste sentido, o representante da Consellería de Cultura recordou o mantemento do convenio anual de máis de 330.000 € que contribúe ao financiamento de parte dos gastos do museo e impulsa actividades culturais que se desenvolven neste inmoble, así como o reforzo de 200.000 € para rematar a o deseño da nova da museografía que se estreará tras a ampliación do museo e que se desenvolverá na súa ala sur. Un importe conxunto de máis de 500.000 euros que se suman aos xa investidos a través do Consorcio de Santiago co fin de poñer en valor este espazo de forte simbolismo.

Anxo M. Lorenzo referiuse, ademais, ao “futuro esperanzador” que lle espera ao Museo do Pobo Galego co horizonte da próxima aprobación da lei de museos de Galicia que avanza na súa tramitación parlamentaria. “Suporá un antes e un despois para que ademais de expor o noso acervo, o Museo do Pobo Galego dea un paso máis para impulsar a súa dimensión social e científica, fomentando a investigación e tamén unha mellor comprensión do noso pasado e presente reforzando o seu papel pedagóxico e económico”, dixo.

Como indicou, esta é a primeira lei galega que regulará, de forma autónoma e independente, este ámbito “outorgándolle a estas institucións todo o protagonismo e a relevancia que merecen” e recordou que a Xunta reforzará os museos cun 12 % máis de investimento en 2021 co obxectivo de impulsalos como xeradores de coñecemento e de riqueza.

Entre outras medidas destacou algunhas das principais novidades da lei como a posta en marcha do Sistema Galego de Centros Museísticos, unha estrutura organizativa e funcional para coordinar de xeito eficiente os recursos así como o desenvolvemento das redes de centros museísticos, unha figura que fomenta a cooperación e aproveitamento dos recursos, á que os museos poderán adherirse en función da súa titularidade ou temática. REDAC.