Investiranse 900.000 euros na rehabilitación de Santa María de Oia

Santiago. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, visitou onte o Mosteiro de Santa María de Oia, onde anunciou que a Xunta ten previsto levar a cabo un proxecto de rehabilitación cun investimento de preto de 900.000 euros na igrexa.

Esta actuación permitirá mellorar as condicións de humidade e resolver os problemas da falta de mantemento e conservación deste importante BIC do Camiño Portugués da Costa.

O conselleiro ubliñou que a intervención “será a maior aposta da Xunta este ano no patrimonio da provincia de Pontevedra e unha das máis importantes de toda Galicia”.

Isto será posible, como explicou, grazas ao incremento do investimento por parte do Goberno autonómico en fondos para patrimonio.

“En 2021 imos dedicar un 19 por cento máis”, declarou.

“Queremos darlle o mellor futuro ao noso pasado máis sobranceiro”, resumiu o titular de Cultura, quen explicou que os traballos que se desenvolverán este ano “renovarán unha das xoias patrimoniais xacobeas en pleno Ano Santo”. Neste momento estanse a completar os tramites administrativos para a súa licitación e, unha vez adxudicada a obra, terá un prazo de execución de nove meses.

No caso concreto da provincia de Pontevedra, a Xunta está destinando máis de tres millóns de euros nunha ducia de bens como a igrexa de Santo Estevo de Negros, en Redondela, cuxa obra empezará nas vindeiras semanas; a basílica de Santa María a Maior, en Pontevedra; ou a restauración rematada de Santa María de Baiona.

A actuación que se levará a cabo neste Ben de Interese Cultural permitirá mellorar as patoloxías derivadas da entrada de auga, así como resolver os problemas pola falla de mantemento e conservación.

Así, o proxecto prevé que as principais actuacións se centren nas fachadas e cubertas, así como en mellorar as condicións de ventilación.

Modificaranse os aleiros, co fin de evitar a entrada de auga pola cabeza dos muros, restaurarase a cuberta do faldón norte e rebaixarase a cota do terreo arredor das fachadas leste e sur da igrexa.

Se eliminarán os rexuntados interiores de cemento e cambiaranse as carpinterías deterioradas por outras de aceiro inoxidable. redacción