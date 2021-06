Isaac Díaz Pardo, unha figura clave para entender Galicia

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou onte a “vixencia” do pensamento de Isaac Díaz Pardo, a quen definiu como “un galego comprometido” e “unha figura clave para entender Galicia”.

Así se pronunciou esta tarde na Coruña durante a inauguración da mostra itinerante “ As miradas de Isaac”, na que participaron o presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e os comisarios do proxecto e fillos de Isaac Díaz Pardo, Xosé e Camilo Díaz Arias de Castro.

No acto, o presidente galego calificou a Isaac Díaz Pardo como un “home modesto” que “dedicou todo a Galicia e deixou todo a Galicia”.

Ademais, o xefe do Executivo autonómico puxo en valor que a cultura é unha industria que produce “moito máis” do que se cre, pois crea “identidade” e “perseveranza”. “Os pobos que teñen identidade teñen moito máis valor que aqueles que desfallecen”, recalcou.

Pola súa banda, o presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, enxalzou que o “ poliédrico” Díaz Pardo “foi unha alma inqueda e diversa”. “O seu nome xa está inscrito na historia contemporánea de Galicia, non nunha categoría, senón en numerosas”, subliñou.

Nesta liña, apuntou ao “modo en que foi capaz de transformar as súas visións en realidade” e definiuno como “un espírito galego no sentido máis xeneroso do termo”.

“Sentímonos orgullosos de que a obra social de Abanca poida acoller As Miradas de Isaac na súa sede da Coruña”, asegurou Escotet, que incidiu na “bondade” que caracterizou ao protagonista.

Mentres, o comisario Xosé Díaz sostivo que Díaz Pardo foi “un home desconforme, que ía por outros camiños que abrían outras fronteiras”.

As miradas de Isaac conta con máis de 500 pezas entre obras de arte, murais, cerámicas, carteis, publicacións e obxectos persoais coa pretensión de reflectir a inesgotable creatividade de Díaz Pardo, un personaxe imprescindible da cultura galega do século pasado. Ademáis, a exposición estrutúrase en dez apartados da vida e obra deste artista que abarcan desde a influencia artística exercida polo seu pai, Camilo Díaz Baliño, a súa infancia en Santiago de Compostela e a súa implicación na campaña do Estatuto de Autonomía ou o seu paso pola Academia de Belas Artes de San Fernando, ou o seu posterior exilio.

A mostra, que se poderá visitar na Coruña ata o 28 de agosto, comeza hoxe a súa itinerancia polas sedes galegas de Afundación tras a súa primeira exhibición na Cidade da Cultura de Santiago o pasado ano, con motivo do centenario do nacemento de Díaz Pardo, que foi visitada por máis de 26.000 persoas. A seguinte parada será Vigo.