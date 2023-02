Isabel Pantoja vuelve a pisar los escenarios

Gafas negras, la preceptiva mascarilla sanitaria, fular al cuello, abrigo y un gran bolso negro, rodeada de fotógrafos, reporteros y curiosos para variar. Isabel Pantoja llegaba así al aeropuerto de Miami donde esta noche y mañana se subirá al escenario para dar inicio a su gira americana. La tonadillera, de 66 años, ha salido por fin de su encierro en su finca gaditana de Cantora y ya cuenta las horas para reencontrarse con su público al otro lado del Atlántico.

Han pasado siete meses desde su última actuación, que fue en la fiesta del orgullo en Madrid, donde soltó aquello de: «¡Que no se os olvide nunca. Yo siempre estaré con vosotros!». Dicen que su voz sigue ahí, agazapada, esperando oír de nuevo aquello de: «Se me enamora el alma, se me enamora».

SUS ESCUDEROS. La tonadillera está acompañada por su sombra, su hermano Agustín, y por su sobrina Anabel, otra fiel escudera, además de su maquillador y peluquero personal y su sastra, con su vestuario repartido en 12 maletas. Esta noche arranca en el James L. Knight de Miami, con capacidad para 4.500 personas, su show Enamórate. Después cantará en Nueva York el 17 de febrero y más tarde en Puerto Rico, el 26 de febrero. Se barajan otras ciudades y otras fechas.

En Madrid, antes de volar, la artista mostraba en un vídeo las ganas que tiene de reencontrarse con su público americano. «Me queda muy poquito para ver a mi querido público al que tanto quiero. Y deseo con toda mi alma, si Dios quiere, que todo salga maravilloso. Un beso enorme», decía la madre de Kiko Rivera, un Kiko que por cierto pasó ayer su 39º cumpleaños en el hospital aquejado por un cólico nefrítico.

El vídeo lo grabó desde la terraza del hotel de Madrid donde se hospedó mientras realizaba los ensayos y las pruebas de vestuario –estrena trajes y demás abalorios­– para esta minigira, en la que está arropada por una orquesta de 20 músicos. También instalada en Miami ha publicado un vídeo con un texto: «Sigo estando aquí».

Según informó el promotor de la gira, Eduardo Güervos, en El programa de Ana Rosa, Isabel no ha pedido nada especial o diferente de otros artistas: un sofá confortable, mesa, sillas, un burro con 12 perchas para colgar sus vestidos, un catering compuesto por una bandeja de frutas, otra de quesos y otra de sandwiches, y diferentes tipos de bebida: una botella de vino, mucha agua, muchos refrescos y cervezas. También rosas blancas, un pequeño centro de mesa y un ramo. Eduardo desmentía que la artista hubiera pedido un avión privado para sus viajes; aunque la productora sí ha considerado que es lo más cómodo para desplazar a Isabel y a todo su equipo entre las diferentes ciudades en las que cantará, por lo que dispondrá de un jet privado para viajar de Miami a Nueva York.

Tras sus conciertos en Chile y Argentina en mayo de 2022, Isabel tenía previsto viajar a EEUU en noviembre pasado, deseo que se vio truncado por motivos burocráticos. La minigira llega en un momento duro para la artista, después de un año en el que su distanciamiento con su hijo Kiko Rivera es más que evidente y en el que ha perdido a su hermano Bernardo. A estas desgracias hay que sumar la muerte de su madre, doña Ana.