Jaime Cantizano sae hoxe en ‘Land Rober’

Jaime Cantizano, comunicador de sona, é o principal convidado de hoxe na nova entrega de Land Rober, o formato semanal que leva Roberto Vilar cada noite de xoves na Televisión de Galicia (TVG)

Víctor Fábregas e Eva Iglesias traballan xunto a Vilar para artellar este formato da TVG que mistura humor, entrevistas, música e sorpresas e desta vai ter tamén a visita do chef Pepe Rodríguez.

Grabado en Teo nas instalacións de CTV, Land Rober ten falado xa neste curso 2020-2021 con convidados de sona e perfil ben distinto, caso de Antonio Garrido, Berto Romero, Fernando Vázquez, Luis Zahera, Omar Montes, Carmen Lomana, Josemi Rodríguez Sieiro, Antonio Garrido ou Lucía Veiga...

Por outra banda, tamén na TVG, a actriz galega Nerea Barros, que na pandemia deixou as rodaxes para exercer na súa outra profesión como enfermeira, visitará hoxe o estudio de A Revista para falar da súa vivencia como sanitaria na primeira liña e de como está afectando a pandemia ao sector do cinema.

Ás portas do San Valentín, o espazo dará a coñecer iniciativas que xorden arredor desta xornada en plena pandemia, como é a proposta que fai Aitor Domínguez, xerente do restaurante mexicano Pico de Gallo de Compostela ou a celebración do Día dos Desenamorados. Graciela Castro, alma máter deste evento da empresa Onyvá, dará a coñecer esta proposta para atopar o amor, consistente nunha cibercita con cea incluída. Con Sabela Maceira, educadora social e sexóloga en Con mucho gusto!, conversarase sobre educación sexual en todas as etapas da vida.