‘Jamais’ ou a muller danzante

A pandemia da Covid-19 rachou –entre outras moitas cousas- os calendarios das exposicións dos museos. Unhas propostas que non sempre foi posible retomar como se nada tivese pasado. Así, houbo exposicións definitivamente perdidas –as que quedaron interrompidas- e outras que tiveron que ser aprazadas por razóns loxísticas ou de estrita conveniencia pola previsible ausencia de público.

Isto foi o que sucedeu coa exposición sobre xoias deseñadas por Picasso que o seu museo de Barcelona tiña previsto para este verán. O seu lugar ven de ser ocupado, desde o pasado 14 de xullo ata o 30 de outubro, por unha exposición dedicada a Jamais [‘Nunca’], un obxecto surrealista de Óscar Domínguez (Tenerife, 1906 – París, 1957), que rematou nas mans do pintor malagueño despois que este artista canario llo regalase.

Este artefacto consiste nun gramófono Pathé silenciado e transformado en obxecto erótico e hipnótico. No pavillón ou altofalante hai unhas pernas de muller -ou, mellor dito, o que vemos son uns pés calzados con zapatos de tacón- que semella que sexan engulidas, de maneira que unha man aparece a maneira de agulla por riba do prato, saíndo da unión do altofalante; no prato –que xira grazas a un motor- aparecen unhas formas redondas que serían os peitos. Jamais foi presentado primeiro na galería Gradiva de París, de André Breton, e despois na célebre Exposición internacional do surrealismo, celebrada na galería Beaux Arts, de París, en xaneiro e febreiro de 1938, na xénese da cal o propio Picasso estivo implicado.

Foi unha das obras que máis impacto causou, como o confirma a súa aparición na revista Life (‘La chambre cauchemar’ en ”The French Now Apply Surrealism to Furniture”) e en dúas viñetas humorísticas de Romi e de Issaiev; nesta, un home comenta coa súa muller que seguramente se trabucou, porque aquel salón máis semellaba unha mudanza. Un tempo despois, en maio daquel ano, o obxecto foi exposto na galería Robert, d’Amsterdam.

Entre as performances que tiveron lugar naquela exposición surrealista había tres danzas da bailarina e coreógrafa Hélène Vanel: “A Histeria”, “O trevo vermello” e “O acto falido”. Representadas nun ambiente de penumbra e iluminada cunhas lanternas, esta bailarina evolucionaba medio espida nun leito, remexendo almofadas, nunha relación moi estreita co manequín feminino que se movía en Jamais. Picasso coñecera a maneira de bailar de H. Vanel uns anos antes, en 1923, nunha praia veciña ao cabo de Antibes, mentres ela participaba nunhas clases no marco dunha escola de verán infantil.

Despois da exposición, perdeuse toda referencia deste obxecto de Óscar Domínguez. Pero grazas a unha reportaxe inédita que en 1947 o fotoxornalista francés Nick de Morgoli fixo do taller de Picasso –era un dos habituais que retrataba ao pintor malagueño-, comprobouse que daquela tiña no seu poder Jamais, moi probablemente regalado polo autor dous anos antes.

O director do Museu Picasso, Emmanuel Guigon, coñeceu a reportaxe de Nick de Morgoli con motivo da exposición Picasso. A ollada do fotógrafo (2019) e ben axiña tivo a teima de localizar a obra de Óscar Domínguez. Consultou aos herdeiros de Picasso e pouco despois, Catherine Hutin-Blay, filla de Jacqueline, a derradeira muller do pintor, confirmou que Jamais estaba nun almacén, entre centos de obxectos picassianos. O museo barcelonés fixo xestións para unha futura exposición e con tal motivo, encargou a restauración do obxecto a Reyes Jiménez, a responsable do seu departamento de conservación preventiva.

Dalgún xeito, a singularidade de expoñer Jamais é que se trata –amais dun dos principais obxectos da historia do surrealismo- da resurrección dunha obra de arte que se cría perdida. Amais, reforza os vínculos que uniron a Picasso coa xénese do movemento surrealista, malia que nunca formou parte del. Non esquezamos que o malagueño nunca abandonou a representación da realidade mentres que o surrealismo a subvertía pero nunca a substituía.