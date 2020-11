Javier Cercas: “La covid-19 no generará literatura, la actual pandemia no tiene quien escriba de ella”

LIBROS. La crisis de la covid-19 no tendrá, pese a sus dimensiones, repercusión alguna en la literatura más allá de empujar a leer a gente ávida de matar el tiempo en el confinamiento en opinión del novelista Javier Cercas, quien augura que los libros no hablarán de ella con una clara sentencia: “La actual pandemia no tiene quien la escriba.

“Esa es la realidad”, dijo ayer en declaraciones hechas durante la XXXII Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. El autor, premio Planeta 2019, que argumentó que una crisis sanitaria como la actual “no tiene épica, no tiene drama” como para vertebrar, de por sí, una narración. Porque, además de causar notables daños personales y sociales, “la pandemia, una de las peores cosas que tiene, encima, es que la gente se muere de la manera más gris y antidramática posible. Eso es terrible y eso no tiene drama, no tiene épica”, reiteró el autor de la reciente Terra Alta.

Para Cercas, en consecuencia, en materia de producción literaria, “directamente, no va a dar grandes cosas esto” de la crisis de la covid-19. “Por supuesto, van a salir unos cuantos libros sobre el coronavirus y tal, pero esos libros son fugaces y nadie se va a enterar, dentro de dos años será como si no existieran”, apostilló. Como prueba de su pronóstico, Javier Cercas aludió además a “la última pandemia grande y brutal, que fue la de la gripe española”, de la que destacó que, pese a que dejó un saldo de víctimas de, “como mínimo, 50 millones de personas, muchas más que la Primera Guerra Mundial y más que la Segunda”, no supuso huella alguna en la literatura. Hasta el punto de que, mientras que cualquiera sabe que hay “miles y miles de novelas y de películas” sobre una y otra guerras, porque un conflicto de esa clase “tiene una épica, un drama”, nadie es capaz de recordar “una sola novela, una sola película sobre la gripe española”. No existen”, dijo. EFE