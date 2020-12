Javier Olleros, un doble estrella Michelin con huella en Santiago

Tras lograr su segunda estrella Michelin para el restaurante Culler de Pau (O Grove), Javier Olleros es el chef de moda en Galicia.

Javier, nacido en 1974 en Suiza, escribe su cocina en equipo, trabando a mares “sempre coa idea de facelo mellor cada día”.

Es un mariñeiro da horta, y un trabajador de la cocina cuya mirada irradia que aún queda algo especial de cuando siendo veinteañero era “un pouco gamberro”, cuenta a EL CORREO en charla telefónica riéndose al decirle que busque Lizipaina para su inacabable maratón de entrevistas con la prensa, amablemente gestionado por su mujer, Amarante Rodríguez, otro pilar de este premiado proyecto hostelero puesto en marcha e 2009 con ella como responsable de sala.

“Hoxe no equipo somos 18 persoas, once delas na cociña. E este importante premio é deles, e tamén de O Grove e de Galicia enteira”, relata Javier con un entusiasmo cuyo fogón arde alto pero sin quemar.

¿Y qué come un cocinero el día después de hacer historia al lograr que Galicia ponga el primer pie biestrellado en la luna?

“O día de antonte foi moi atarefado despois deste premio, pero durmín ben, como un paxariño, a verdade. Xa cedo, almorcei varios cafés e zume de laranxa, logo, tiña que facer un break e fun á casa de meu pai, José Olleros Pérez, e alí comín uns xureliños fritos con patacas e máis unha boa ensalada. Un luxo”.

De ahí, de la familia, parten las raíces hosteleras que han germinado en el frondoso árbol que es Culler de Pau, un local también distinguido ahora con la estrella Verde.

“Abrimos no 2009, en tempos xa de crise, é o noso foi traballar e traballar con moita ilusión. Ese tempo deunos perspectiva para entender que a vida é sacrificio. Se me poño a pensar o que pasaron meus pais, saíndo daquela España... iso sí que foron tempos duros. O noso é sacrificado, temos que adaptarnos a estes tempos actuais e darlles as grazas a aqueles que veñen a nosa mesa e a aqueles que teñen confianza no noso traballo e na nosa paixón pola cociña con moita dedicación”.

Javier tiene ojos para mirar al margen de su comanda, y a la mínima, deriva la conversación a ensalzar la labor coral de su restaurante y a enumerar los colegas que, como él pero a la mitad, hoy tienen el pecho henchido de orgullo Michelin abrigando su tesón con una novedosa estrella de la famosa guía.

Aplaude a otros galardonados.

“El Eirado, en Pontevedra, con Iñaki (Bretal) qué é moi bo chaval, a estrela do restaurante de Miguel González, en Pereiro de Aguiar, que vai ser moi importante para Ourense, e a de Alberto (González Prelcic) do Silabario de Vigo”, resume para probar el afán colaborativo de una hostelería gallega que merece más cariño institucional y que, como tantas áreas, vive pendiente del latido de la COVID y su vaivén de cifras negras y restricciones ante un 2021 que todos ansiamos mejor.

La web Cullerdepau.Com ofrece un menú llamado Ronsel para servir por mesa completa a un precio de 90 euros por comensal; otro, el Marexada, a 120 € y uno más, el Descuberta, a 130 €.

En esa otra red, el local sumaba ayer setecientas opiniones en la web de TripAdvisor con una media de 4,5 puntos sobre cinco.

Tras este biestrellado logro Michelin hay un equipo, y al frente Javier Olleros, nacido en 1974 en Lucerna (Suiza) por cuestiones de emigración en busca de futuro.

Aquel chico, ya de vuelta, fue creciendo en O Grove y formándose tanto na casa (Hotel Spa Atlántico, en San Vicente do Mar, O Grove) como en sus inicios académicos en el Centro Integrado de Formación Profesional. Escuela de Hostelería de Lamas de Abade, a la vera de Santiago, donde aprendió “moito” y dejó algún reguero de sus días de rapaz “un pouco gamberrete”.

“Santiago é un lugar onde vivín durante oito anos e gardo moi bos recordos daquela etapa. Aprendín moito e aínda teño mois bos amigos en Santiago. Cando lembras ben unha etapa de cando fuches novo significa que foi un intre moi importante na túa vida. E non podo esquecer que Santiago ten unha gastronomía moi boa”, explica sobre una Compostela donde dejó huella y viceversa. En Twitter, el citado centro donde estudió dijo ayer: “Agradecemos o aprecio que sigue tendo Javier Olleros ao CIFP Compostela (a antiga Escola de Hostelería)”.

En esa misma red social, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, puso: “Nun ano especialmente duro para a hostalería, Galicia brilla máis que nunca con 15 estrelas Michelin. Parabéns a Culler de Pau pola súa segunda estrela e a todos os galardoados por facer que a nosa gastronomía sexa cada ano máis #GaliciaCalidade”.

Al concluir, Javier Olleros resume su filosofía: “Chegamos ata aquí, con sentidiño, somos uns frikis, desfrutamos do que facemos, e facendo que a xente síntase ben coa nosa cociña. Algúns quixeron tirarnos para abaixo e non puideron... Nós, desfrutamos do noso traballo”, recalca este alegre mariñeiro da horta.