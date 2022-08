Jesús Alonso define la nueva de ‘Spider-Man’ como auténtica joya

Jesús Alonso Iglesias afirmó este miércoles que la última película Spider-Man: No way home, en la que fue responsable de imagen, ha sido “alucinante”, pero la próxima será “una joya de arquitectura”.

Alonso Iglesias, junto a Emma Ríos, Mayte Alvarado y David Rubín, protagonizaron una rueda de prensa en el salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico, tal y como informa Efe.

Su última publicación en el mundo de la banda diseñada es Los Dalton, de 2016, pues desde entonces se ha dedicado “más al mundo del cine” y, aunque en este tiempo intentó escribir su guion de cómic, “no salió bien”.

En el cómic colabora con Juan Díaz Canales, que le escribió un guion, y ha cambiado “completamente la narrativa a la que estaba acostumbrado”, y ha “experimentado muchísimo con el color”, en un proyecto que “tiene una emotividad muy particular” y que verá la luz en marzo próximo en España y Francia.

“Cuando termino todos mis proyectos me aparece un rechazo visceral a todo lo que he hecho porque acabo cansadísimo. En este caso, hasta el momento, es lo mejor que he hecho y, posiblemente, lo mejor que vaya a hacer”,dijo.

Se ha centrado en el cine, donde los cambios en el proyecto de Spider-Man: No way home le han consumido tiempo, así como en la película El gato con botas, pero el resultado es satisfactorio para él.

“Si la primera fue alucinante, la segunda es una joya de arquitectura”, comentó sobre el largo del hombre araña.

“Lo que me da bien de comer es el cine, pero mi medio es el cómic. Cada vez que termino un tebeo pienso en dejarlo todo, en abandonarlo, pero no puedo porque pienso en viñetas”, reflexionó.

Emma Ríos, autora de La cosa del pantano: cuentos de la ciénaga, comentó que en su último trabajo incluye “influencias del cine”, con un primer acto en formato western, un segundo sobre Europa en la I Guerra Mundial y un último centrado en Hollywood, con una “crítica sobre la industria en ese momento”.

Ahora trabaja en Anzuelo, un “proyecto bastante ambicioso de dos volúmenes” para el que ha escrito, dibujado y maquetado, que espera salga a finales del año que viene.

“Necesitaba hacer por mi cuenta después de dos trabajos colaborativos largos y muy intensos y reflexionar sobre cosas”, desveló.

Mayte Alvarado, autora de La isla, basa su última obra en una “metáfora del aislamiento personal” y ahora mismo es la primera vez que trabaja “con un guion ajeno”, en un nuevo proyecto del que apenas puede desvelar detalles.

David Rubín, autor de Gran hotel Abismo, trabaja “en paralelo en un par de proyectos diferentes de cómic” y, tras once años desde su último proyecto con guion y dibujo propios, proyecta publicar O lume como “primer libro en veinte años de carrera al mismo tiempo publicado en gallego y en castellano”.