José A. Perozo participa na Feira do Libro de Vigo

asinando. O escritor e xornalista Xosé A. Perozo asinará exemplares das súas obras na Feira do Libro de Vigo, hoxe as 20.00 horas.

Tendrá especial protagonismo a súa última novela xuvenil para adultos Amor amargo, nas dúas versións, en lingua galega e en castelán.

O libro narra a historia de Ana que, con 17 anos e rematado o Bacharelato, fai un curso que sae con Uxío cando comenzaron os problemas co resto do grupo por mor desa relación amorosa. Uxío xa vai na universidade, e o típico guaperas de 20 anos e non cae ben a ninguén.

A mestura de narración e de cómic fan de Amor amargo un experimento literario dinámico e interesante, sinalou o seu editorial. ECG