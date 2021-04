José María Besteiro, sueños al trote

José María Besteiro luce una bombilla por cabeza y rara vez se apaga. No es que peine poco pelo, es que tiene mucha inventiva. Las ideas le bullen desde que era un niño que montaba a caballo de verdad mientras otros ensillábamos un palo de escoba, y de aquel rapaz de imaginación brava a campo abierto lucense salió un cofundador de Canal Plus...

Algunos apreciábamos ya a José María antes de conocerle tras leer y ver desde hace décadas la creatividad que ha ido impulsado en Galicia, Madrid o América, pero hay un antes. Así se explica que fuese capaz de idear éxitos como la serie de TVG Libro de familia (el suyo y el nuestro, que todos venimos del país donde rumiaban más vacas que coches).

Y aquel chaval de los primeros años 60 sintonizaba con su campo de sueños al mirar la televisión.

“El día que el televisor llegó a mi casa fue uno de los más felices de mi vida”, aclara.

“Me gustaban desde los Autos Locos a Popeye pasando por los Picapiedra, que eran mis parientes lejanos porque yo nací en la Edad Media”, suelta con humor.

Y añade: “También veía mucho series como Flipper, Furia, Area 12, El virginiano o Ironside. Todo ello en un monitor Philips, comprado a Lago y Lago, de Lugo”, detalla sobre días donde la inmediatez material era tan común como los unicornios.

“Jugábamos al Monopoly, al Mecano y al Cinexín, pero mi juguete preferido no era un juguete, sino el caballo de mi abuelo. Cuando lo montaba con una silla del Oeste, me sentía John Wayne o uno de los vaqueros de los anuncios de Marlboro. Lo espoleaba hasta desbocarlo. Tenga en cuenta que yo nací en el salvaje noroeste”, recalca.

Hijo del norte lugués, de Riotorto, cosecha de 1963, como Alaska o Fito Paez, José María cruza la transición setentera rumbo a los madriles.

En los años 80, se licencia en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, formación que pule con un máster en Producción en Boston, al este de Estados Unidos, ya que el Oeste y su espíritu emprendedor lo lleva de serie.

De la comedia, cita sus favoritos.

“En televisión, primero Benny Hill, Mr. Bean, los Monty Python, Martes y Trece, y José Mota. Y ya de mayor, Seinfeld, The Office y Dos hombres y medio... son las series con las que más me he reído”.

Ojo a la primera. De 1989 y 1998, Seinfeld, desde el Plus, con Jerry Seinfeld como protagonista y creador apoyado por Larry David, disfrutamos mucho con su híbrido de sitcom y stand-up (ese chicle que El club de la comedia estiró hasta poner monólogos en cada esquina).

“En teatro nadie me ha divertido como los Tricicle. En literatura, destacaría a Jardiel Poncela y a casi toda la escuela de la revista La Codorniz, desde Edgar Neville a Gila pasando por Azcona, y los gallegos Camba y Fernández Flórez, claro. Y en cine, Berlanga y Billy Wilder. Dos magos”, subraya José María, que en la primera mitad de los 90 fue parte del influyente equipo fundador de Canal Plus.

Poco después, pica espuela y pasa de opinar sobre tele a crearla con éxito. Inventa hits como Géminis en TVE (2002-2003) y Libro de familia (2005-2013), serie con récords de audiencia en TVG, una producción de EL CORREO que ni José María ni nadie en cien acres a la redonda entiende por qué dejó de emitirse.

Fiel al rapaz que saltaba la yerba mojada, mantiene la curiosidad.

“Siempre veo todas las series con ojos de niño y cuando me gustan me pregunto por qué y trato de estudiarlas. Ahí entra el productor. De hoy, la lista sería interminable. Desde Hierro, de Fosco (Alfonso Blanco) y mis amigos los Coira, hasta Las chicas del cable y La unidad, por citar tres excelentes series de productoras gallegas. En el mercado internacional: El ala oeste de la Casa Blanca, Boardwalk Empire, Homeland y House of Cards”, dice quien hoy entrega su imaginación más allá del audiovisual: el 23 de abril (12.30 h.), arropado por su primo Luis Iglesia Besteiro y Eduardo Riestra (editor), presenta en Facebook y Youtube Un hombre que se parecía a Cunqueiro, su nuevo libro.

“Es para la inmensa minoría. Era un libro que Cunqueiro no necesitaba, pero yo sí. Una asignatura pendiente que aprobé durante la pandemia”, revela José María, neno y señor, con sueños al trote.