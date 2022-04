José María Eguileta ingresa na Ragba como académico

historia. A Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) celebrará este sábado, unha sesión extraordinaria pública no Paraninfo do IES Ramón Otero Pedrayo de Ourense (rúa Padre Feijóo, 14), ás 12.00 horas, para a recepción do ingreso como académico numerario da Sección de Museoloxía e Arqueoloxía da institución do doutor en Historia e arqueólogo de profesión José María Eguileta Franco. Pronunciará o seu discurso de ingreso, titulado Planificación urbanística, arqueoloxía, protección e investigación no Concello de Ourense, que será contestado en nome da Academia polo membro numerario da Sección de Arqueoloxía e Museoloxía, Felipe- Senén López Gómez.

José María Eguileta Franco (Pontevedra, 1959) é xefe do Departamento de Arqueoloxía do Concello de Ourense, vogal e relator da súa Comisión Técnica Municipal para a Protección de Bens Culturais e vogal da Comisión de Patrimonio Cultural da Deputación Provincial de Ourense. Graduouse en Prehistoria e Arqueoloxía na Universidade de Santiago de Compostela (USC) coa máxima cualificación e obtivo o título de Doutor en 1994, acadando o Premio Extraordinario. É académico correspondente da Real Academia Galega de Belas Artes desde 2016 e xuíz honorario do Couto Mixto. Centrou a súa investigación na prehistoria recente, dirixindo e codirixindo proxectos de investigación na comarca ourensá da Baixa Limia, escavando megálitos, poboados calcolíticos, ademais de xacementos medievais e galaico-romanos e castrexos. Participou en proxectos universitarios de I+D das universidades de Santiago e Vigo coa categoría de investigador. redacción