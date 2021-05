Josema Yuste e Isabel Blanco en ‘Land Rober’

Os actores Josema Yuste e Isabel Blanco, nomes de moita sona no eido audiovisual, son os convidados principais de hoxe no Land Rober, formato que Roberto Vilar dirixe cada xoves na franxa do prime time daTelevisión de Galicia (TVG).

Este formato acada bos datos de audiencia cada semana na grella da canle pública galega cunha mistura de entrevistas, humor e tamén chiscos de música e concursos.

Grabado en Teo nas instalacións de CTV, Land Rober ten falado xa neste curso con Berto Romero, Fernando Vázquez, Luis Zahera, Omar Montes, Carmen Lomana, Josemi Rodríguez Sieiro, Antonio Garrido, Lucía Veiga... exemplo da pluralidade dos seus convidados.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, o programa A Revista abordará no estudio a situación das reformas, en elevado crecemento por mor da situación sanitaria, que xa permite que se leven a cabo todos os traballos pendentes. Manuel París, xerente de Reimpar, unha das empresas que se encargan destas tarefas, conversará sobre o boom do sector.

Desde o IES Universidade Laboral de Culleredo, Lorena Méndez, titora do ciclo básico de Fabricación e Montaxe, e algúns dos seus alumnos amosarán as dúas fontes de auga intelixentes nas que traballan en colaboración con Emalcsa, acadando resultados con desperdicio cero.

Vía telemática por Skype, a pontesa Paula, máis coñecida como @blondiemuser en TikTok, onde conta xa con 1,7 millóns de seguidores, falará no magazine sobre a súa temática ecofriendly na rede social agora máis de moda.