Jóvenes: realidad y expectativas

Ramón Otero Pedrayo definía en su Ensaio Histórico sobre a Cultura Galega cómo somos los gallegos: “Ausencia dunha dogmatica ríxida, na tendencia ó soño, e a fantasear vidas que nunca poderá vivir, nunha enorme ironía, na sucesión arbitraria dun tonus de exaltado e deprimido baixo a aparente solidez dunha vida disciplinada. É dicir, no desexo vago doutra cousa”. Uno de los fundadores del Grupo Nós escribió este ensayo en los años 30 del siglo pasado con la intención de visibilizar nuestra historia y nuestra cultura, siempre tan olvidada.

Esta definición también puede ser aplicada casi un siglo después a toda una generación de jóvenes, gallegos o no, que solo pueden desear e imaginar que el futuro sea mejor. No hay dogmática rígida, a la juventud se le han arrebatado las verdades universales, perdiendo así una referencia absoluta y objetiva acerca del porqué de las cosas, y estableciendo el relativismo como la respuesta perfecta ante la incertidumbre. Ya no hay trascendencia, todo queda reducido al individuo en tiempo presente, imposibilitando cada vez más la toma de cualquier tipo de compromiso.

La fugacidad ha ganado el terreno en muchos aspectos de nuestras vidas. Una dimensión humana tan importante como la del trabajo, fuente de realización y modelación personal a través del actuar en todas las etapas vitales, se ve interrumpida y hecha breve, a veces inalcanzable. Se ve privada la necesidad de sentirse útil y autosuficiente en la sociedad. También el amor, siempre mercantilizado y volatilizado por aplicaciones e ideologías en el nombre de la libertad. Por supuesto, el hogar, imposible de alcanzar sin los dos aspectos anteriores. ¿Cómo no fantasear con otras vidas?

Otero Pedrayo también hacía referencia al ánimo. Y 90 años después, la generación de cristal, nombre acuñado por los baby boomers para los jóvenes, tiene unas tasas de depresión incomparables a épocas anteriores. En la sociedad del sí puedo, del tienes que poder, el propio yo se convierte en el principal enemigo ante la incapacidad de hacer. En palabras de otro patriarca de nuestras letras, Ramón Piñeiro, “o estar mergullado na posibilidade faille ó home sentirse inseguro, faille sentirse problemático, faille vivir o seu ser coma un risco permanente”.

A pesar de todo, se siguen tomando medidas que ignoran completamente la situación de todas estas personas. La última reforma de las pensiones, que favorecerá e incentivará que los mayores trabajen hasta una edad más avanzada, no hará más que dificultar la entrada en el mercado laboral de todos los que vienen por detrás. Las pensiones no se pagarán simplemente haciéndonos trabajar hasta más tarde ni trayendo gente de fuera para que tenga hijos por nosotros, sino estableciendo las condiciones que posibiliten y fomenten el empleo y la natalidad nacional, proporcionando del mismo modo estabilidad a nuestros jóvenes. En España, la edad media de independencia está en los 29 años, muy por encima de la media europea de 26 años, mientras que la pensión media es superior a la gran mayoría de salarios de los menores de 30 años.

¿Cómo non desexar outra cousa? Pero las generaciones mejor preparadas de la historia, las generaciones que vivirán peor que sus padres, son también aquellas que mejor y de manera más creativa han conseguido ironizar y hacer humor con su situación, algo sin duda apreciable. Ramón Piñeiro escribió en su libro Filosofía da Saudade que “o home está dotado dunha dobre aptitude: a de se adaptar e mais a da se enfrontar coa realidade”. Es por eso que la juventud, a pesar de la situación que les han dejado, no cesa en su empeño de formar parte de manera activa en la sociedad. Llama la atención cómo a través de la relectura de algunos de nuestros pensadores galleguistas más ilustres, podemos encontrar ideas y valores universales que no pierden nunca actualidad.