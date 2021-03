Juan Muñoz, protagonista desta noite no ‘Land Rober’

Juan Muñoz, actor e humorista que foi parte de Cruz y Raya, é o principal convidado de hoxe na nova entrega de Land Rober, o formato semanal que leva Roberto Vilar cada noite de xoves na Televisión de Galicia (TVG)

Víctor Fábregas e Beatriz Serñen tamén saen hoxe neste espazo de Vilar para artellar este formato da TVG que mistura humor, entrevistas, música e sorpresas.

Grabado nas instalacións de CTV en Teo, Land Rober ten falado xa neste curso 2020-2021 con convidados de sona e perfil ben distinto, caso de Jaime Cantizano, Antonio Garrido, Berto Romero, Fernando Vázquez, Luis Zahera, Omar Montes, Carmen Lomana, Josemi Rodríguez Sieiro, Antonio Garrido ou Lucía Veiga, entre outros persoeiros.

Por outra banda, xa comezou a temporada das camelias, e con este motivo A Revista conversará hoxe con Pilar Vela, vicepresidenta da Sociedade Internacional da Camelia, e con Pablo Mansilla, xerente de Acemelia, a marca que fabrica, embotella e distribúe aceite de camelia natural para o seu emprego as rutinas de coidado e beleza. O magazine conectará tamén con Boiro para falar con Begoña Franco e José Torres, donos da leira do Chazo, onde cultivan máis de 750 variedades de camelia. Tamén na finca boirense naceu unha variedade orixinal de camelia á que chamaron Valle Inclán e que agora se atopa na casa onde naceu o escritor.

No Día Mundial contra a Obesidade, A Revista exporá os datos que manexa a OMS , con Rosaura Leis, pediatra, profesora de Pediatría da USC e coordinadora da Unidade de Gastroenteroloxía e Nutrición Pediátrica do CHUS, que participou no Estudio Nutricional en Población Infantil Española, e con Felipe Casanueva, vicepresidente da Fundación Dieta Atlántica e membro da Sociedade Española para o Estudo da Obesidade.

Amais, o showman Isi colaborará nas seccións do magazine e comentará as noticias do corazón máis destacables que acaba de sacar á rúa a prensa rosa; o médico Manuel Viso analizará os datos actuais da COVID en Galicia e Mercedes Nodar, mestra de Polo Rego, ofrecerá consellos para o coidado da horta.

