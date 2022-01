Juan Rodríguez, xefe do Inega, acode hoxe ao plató de ‘A revista’

A sección TVG do magazine A revista contará este luns coa presenza de Adrián Díaz e Lucía Rodríguez, presentador e concursante, respectivamente, do espazo Comando G celebrity, que regresa este mércores á canle pública tras o descanso da noite de Reis.

O programa da Galega seguirá coa ollada posta na evolución da covid-19 en Galicia. Para coñecer a situación polo miúdo contarase no estudio coa presenza da inmunóloga África González.

No estudio de gravación, a presentadora Loly Gómez recibirá a Juan Rodríguez, director do departamento de Enerxía do Inega (Instituto Enerxético de Galicia), e o arquitecto Leonardo Llamas para falar sobre a importancia dos fondos europeos Next Generation, cos que se busca impulsar a rehabilitación enerxética para unha eficiencia, renovación e aforro enerxético nas instalacións.

E finalmente, na súa habitual sección de sucesos, estarán na mesa de A Revista a xornalista Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega.

Por outra banda, tamén hoxe na TVG, os espectadores de Cos pés na terra coñecerán a Paula, unha rapaza cunha teima: fixar a natureza e as súas cores na roupa. Con ela descubrirán técnicas novas ao tempo que coñecerán mellor a contorna. Este espazo tamén visitará a Antonio e Paula, dous cabreiros chegados desde ben lonxe que amosarán a beleza dos seus pastos e tamén canto vale agora en realidade un bo can pastor.