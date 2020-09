“Julio Iglesias antes escuchaba más a la gente de su alrededor”

La pandemia por la covid-19 detuvo la gira del Dúo Dinámico, que, después de más de 60 años de carrera, se mantiene incombustible. Una de sus canciones más celebradas, Resistiré, fue el gran himno del confinamiento, durante el cual se ultimó el lanzamiento del libro de memorias que ha publicado Ramón Arcusa (Barcelona, 1936), el más veterano, aunque sea solo por unos meses, del dúo.

Camino de los 84 años ha decidido bucear en sus recuerdos y hacer un ejercicio de memoria que ha plasmado en Soy un truhan, soy un señor (o casi) (Ediciones Martínez Roca), en el que, tomando el título de la canción que compuso para Julio Iglesias, y que supuso el inicio de una larga y próspera colaboración entre ambos, rememora con mucho detalle pasajes de su infancia y su juventud, la carrera junto a su casi inseparable Manolo de la Calva y su época como compositor y productor para distintos artistas, con especial énfasis en los muchos años de amistad, trabajo y algún desencuentro con Julio Iglesias.

¿Cómo surge la idea del libro?

Todo empezó cuando, hace unos seis años, mi amigo y gran periodista Arcadi Espada me pidió que escribiera algo para un periódico digital, Factual. El primer artículo que le hice sobre cosas banales no le gustó, y me pidió que escribiera, en cambio, algo sobre los comienzos del Dúo. Y escribí, creo recordar, seis artículos, que son los primeros seis capítulos del libro. Sin él, que me animó a seguir escribiendo, seguramente no habría publicado el libro. También Manolo de la Calva me animó.

.¿Tiene gran memoria o ha tirado mucho de contactos y Wikipedia?

Puede que algún dato concreto lo buscara en la Wiki, pero todo lo que cuento lo recuerdo como lo viví. También algún amigo al que le dejé leer el embrión del libro me corrigió algún nombre, pero cosas muy puntuales. Nadie olvida su niñez.

En el libro detalla haber sido un precoz usuario informático, pero no se ha explayado en sus aficiones...

Mis estudios de peritaje industrial, las matemáticas, tienen que ver mucho con la música. Y siempre sentí curiosidad por la ciencia. También, cada vez era más fácil ver ordenadores e instrumentos musicales electrónicos en los estudios de grabación, que eran también, de alguna manera, ordenadores. En cuanto a las aficiones, son muchos los músicos que juegan al tenis, yo entre ellos, desde el año 1984 cuando empecé a tomar clases en la casa de 1100 Bel Air Place de Los Ángeles, cuando estuvimos grabando allí con Julio Iglesias. Más tarde, en 2000, me dio por el golf . Y disfrutamos, mi mujer y yo, de las series de Netflix, HBO, Showtime, etc. ¡Qué hubiera sido de todos nosotros durante el confinamiento sin Amazon y sin Netflix! Ah, y la política, desde hace unos 15 años. Y la música, claro. Americana sobre todo.

En un momento de vuestra carrera aparcasteis lo del Dúo Dinámico y vuestros discos se publicaron con vuestros nombres, Manolo y Ramón. ¿Era un lastre entonces ser el Dúo Dinámico?

Fue por el cambio de compañía discográfica. Pensamos que así daríamos un aire nuevo, pero la gente nos seguía llamando Dúo Dinámico. Estaban de moda Simon & Garfunkel, Juan y Junior y otros dúos con nombres propios...Quizás nos sentíamos como culpables de no tener el éxito que habíamos tenido y pretendíamos empezar de nuevo.

¿Qué habría pasado si Soy un truhan, soy un señor la hubiera cantado el Dúo Dinámico? Perales cuenta que escribió ¿Y cómo es él? para Julio Iglesias y que cuando la completó y vio el potencial tuvo claro que se la quedaría para él. ¿Le ha pasado en algún caso?

Jamás. Más bien al contrario. Conozco un artista que va diciendo que Julio Iglesias le robó una canción que él ya había grabado. Vamos a ver: no se puede ‘robar’ una canción que ya ha sido grabada. Es como la fábula del lobo que se quejaba de que el cordero que estaba bebiendo más abajo del cauce del río le ensuciaba el agua que iba a beber estando más arriba... Bienvenido sea si otro artista importante te graba una canción que ya hayas grabado. También es cierto que cuando lo de Soy un truhan... (1977), no estábamos activos como Dúo, nos habíamos retirado hacía cuatro años y como productores hacíamos canciones para otros. No sé si es de nuestro estilo, ni creo que hubiera funcionado igual con el Dúo que con Julio Iglesias.

¿Cree que Manolo puede sentirse un poco celoso porque hablas casi tanto de Julio como de él?

No tenemos celos, somos muy pragmáticos: cada uno a lo suyo, y lo común, juntos. Eso ha sido, en parte, la razón del éxito y de nuestra longevidad artística. Hemos competido entre nosotros, pero con lealtad. Manolo se siente muy identificado con el libro, porque muchas cosas de las que cuento las vivimos juntos, también la niñez de la posguerra en Barcelona. Y le ha gustado el libro. Él es más artista que yo en el escenario, es muy extrovertido. A mí me preocupa todo lo que debe salir bien en los conciertos, que está escondido, también en los estudios. Quizá en todo eso de las bambalinas. Manolo, es un poco más ‘viva la vírgen’ que yo (risas).

¿Le comentó a Julio Iglesias que iba a publicar el libro? ¿Sabe si lo ha leído y cuál ha sido su reacción?

Lo hemos comentado. Hablamos de cuando en cuando con esto de la pandemia, pero no le preocupa: ya han escrito demasiados libros sobre él. Además, sabe que podía confiar en mí, y sé que ha leído algunos capítulos que se publicaron en Vanity Fair. Seguro que le habrán contado cosas del libro. Nos hemos reído juntos recordando algún percance.

Por cosas que detalla en el libro de Julio Iglesias ¿cree que el ego ha devorado a la persona que conoció?

No sabría decirlo. Sí digo que antes escuchaba más a las personas de su alrededor. Supongo que, a medida que avanzamos en la vida, nos hace ser más desconfiados o que confiemos más de la cuenta en nosotros mismos.

¿Lo peor que se ha encontrado en el negocio de la música son las discográficas y sus gestores? Parte de ellas salen mal paradas...

Las discográficas son empresas, dirigidas por personas y se pueden equivocar. .

Varios de los protagonistas del libro –vuestro representante, Serrat, Iglesias– aparecen con una dualidad, con cosas buenas y sus aspectos negativos. ¿Ha tenido la virtud de saber olvidar lo negativo de cada una de las personas que se ha ido encontrado?

Sí, supongo. He tratado de escribir un libro amable, todo lo que cuento es como lo viví, pero no hay que hurgar en los demás si no hurgas también en lo tuyo...Supongo que es algo relativo a la raza humana. Tendemos a olvidar los malos momentos o a recordarlos como parodia y de una forma divertida. .

En el libro se detallan varias vivencias del Dúo relacionadas con Galicia. Desde el paso por Marín para rodar el remake de Botón de ancla a una actuación sin amplificación en Lugo y, sobre todo, el hecho de haber compuesto el La, la, la, que acabó ganando Eurovisión, en Ourense. ¿Algún romance por aquí se quedó en el tintero? ¿Y alguna comida inolvidable?

Ni buscábamos ni teníamos romances ocasionales cuando estábamos en la carretera. Si acaso íbamos ya con la pareja puesta desde Madrid. ¿Ágapes? En Galicia nos gusta en O Grove A Solaina. Y por supuesto D’Berto. Cerraron La Posada del Mar del que éramos asiduos. También me quedo con el mejor rodaballo al horno, en A Goleta (Sanxenxo) y en Santiago casi cualquier restaurante de la rúa do Franco. Estos últimos años hemos estado siempre unos días con Pepe Domingo Castaño y otros amigos en La Toja. Este año hemos fallado por lo del coronavirus, pero aún no lo descartamos si vuelvo a España.

Me llama la atención una puyita a Rocío Jurado. ¿Le han quedado ganas de dar alguna otra?

En el mundo artístico se guardan y respetan los niveles, como en la mili: todo el mundo sabe su sitio. En este caso concreto fueron excesos puntuales de una diva, que, bueno, no aceptamos en un caso o que nos chocaron en otro. Pasamos de ello.

¿Se ha autocensurado mucho?

Estoy satisfecho de lo que he escrito y no cambiaría nada. ¿Pude contar más cosas? Claro: si he pasado de largo cosas negativas lo he hecho sin ningún esfuerzo ni remordimiento.

¿Habrá un segundo volumen de memorias?

Tengo escritas bastantes páginas de otro posible, pero de un tema absolutamente radical, que se llamaría más o menos: ‘Verdades incómodas contadas por un escéptico’. Soy políticamente incorrecto, o sea que ya puede intuir de qué va la cosa.