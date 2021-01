Kiko da Silva, lápiz y Lérez, leré, leré

“De pequeno, gustábanme As bolas máxicas, o Sherlock Holmes de Hayao Miyazaki, unha serie chamada Conan, o neno do futuro, onde tamén traballou Miyazaki, e que foi a súa primeira serie de debuxos (1978) e tamén ollaba Dragon Ball, debuxos grazas aos cales gañei os meus primeiros cartos porque paraba en vídeo os capítulos, os copiaba e logo vendía eses debuxos fotocopiados”, cuenta este vecino de páginas papel llamado Kiko da Silva.

Kiko, dibujante, editor y profesor a orillas del Lérez en la escuela profesional de cómic O Garaxe Hermético, firma cada día en EL CORREO una sección de humor gráfico llamada A Silveira, una ventana que a veces pincha lo mismo que mascar un cáctus y otras conmueve lo que un amanecer en las Cíes.

Son viñetas obra de una persona que tuvo lápices por juguete, que se sentaba frente al televisor en los años 80 mucho menos tiempo que el destinado a devorar tebeos, nutriendo así sus ansia de leer, mirar, volar: su EGB para contar.

“Desfrutaba coas personaxes de Bruguera, con Mortadelo y Filemón, Supelópez... lendo libros de Tintín, de Asterix y Obelix, e como tiñamos familia francesa tamén tiña os tebeos de Spirou, de Rob-Vel, traíanmos os meus curmáns porque daquela ainda non chegaban ata aquí. E tamén lémbrome de El pequeño Nicolás, de Goscinny”.

Era una vida entre viñetas, tardes de merienda, cuadernos, láminas y un televisor a dos cadenas.

Aquella televisión clásica se escribía en 625 líneas mucho antes de que nos acostumbráramos al rótulo que define el nuevo hábito del 2021... “Cargando”. Ya no hay que levantarse del sofá a darle palmadas en la espalda a la tele cuando tose al perder señal. Hoy tenemos más canales. Algún día más cabales.

De esas 625 líneas, Kiko extraía la libertad de poner ideas y personajes a la carrera. Aprendía a narrar en el mar a colores de unas cajas de Alpino y unos rotuladores Carioca, remeros del barco de sus historias.

Copiaba, recreaba, miraba, inventaba y así, ¡leré, leré!, fue soltando amarras como autor. Navegando.

Del amor al dibujo, al humor, sepamos con qué se reía.

“Gustábanme moito os filmes de Bud Spencer e Terence Hill, ainda hoxe cando as botan boto risos por moito que coñeza de memoria o que vai pasar. E tamén destacaría a comicidade de Mr. Bean”, aclara.

Paremos ahí.

Emitida de forma original entre los años 1990 y 1995 y aquí difundida con tardanza, Mr. Bean fue una serie de humor británico sin palabras que pese al subrayado de la risa enlatada ofrecía golpes hilarantes con un anodino e inolvidable personaje interpretado por Rowan Atkinson, que luego llevó ese mundo al cine estirando el chicle de forma muy provechosa para sus arcas.

De la Televisión de Galicia de los primeros años 90, Kiko cita además un serial british de ciencia ficción que pintaba un 2020 bien dispar al reciente: Os falcóns do espacio.

“Son fan da ciencia ficción e aquela serie, feita con dioramas, tiña uns bonecos como personaxes . Era moi orixinal”, señala quien gozaba a su vez con la galáctica trama animada de Ulises 31, otra que copiaba lápiz en mano antes de llegar a una edad adulta donde la tele quedó relegada (más) en su ocio, superada por las películas “de cine club”, sinónimo de decir La Dos.

Y en las aguas de ese tele pública nos detenemos aquí.

Kiko da Silva, hijo de la Pontevedra de 1979, cita un formato de La Dos valiente a rabiar: “Xa non hai as tertulias sobre libros que existían antes, onde entrevistaban a autores como Borges ou García Márquez... e agora gústame seguir as veces o programa de libros Página 2”.

Touché. Ese espacio literario que conduce en TVE el periodista Óscar López tiene una lúcida factura visual y un contenido que desafía la siesta mental que tanto interesa a ciertos políticos.

Basta ver una vez Página 2 para sentir el latido de aquel revolucionario lema que quizá convenga reverdecer: “¡Leer os hará libres!”.

Seguidor de la adictiva Perdidos (2004-2010), de las series actuales, Kiko alaba Fargo, “máis a serie que a longametraxe”, subraya al decirle que aún no he catado el remake de la película que los hermanos Coen estrenaron en 1996.

“Tamén vin agora Blue book, de Canal Historia, Gambito de Dama (Netflix) e El tercer día, boa serie da cal non sei ben cómo falar sen facer spoilers e que ten unha primeira tempada xenial”, apunta intrigante sobre la coproducción de Sky y HBO, definida como folk horror.

En 2021 saldrá Bajo la sombra de las piedras flotantes, la nuevo obra de Kiko (con banda sonora de Roger Subirana). Mientras, este hacedor de libros desde la ciudad del Lérez, goza en sus ratos libres, ¡leré, leré!, de El último hombre en la tierra, con Will Forte, un título apocalíptico pero, matiza: “Moi, moi divertido”.