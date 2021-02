King África e Tanxugueiras, protagonistas hoxe no ‘Luar’

Neste Entroido marcado pola pandemia, Luar (TVG) non perderá a ocasión de converter esta noite nunha festa na compaña de artistas dos máis variados estilos e propostas, como é o caso de King África, músico arxentino con cuxos sons divertidos tamén o venres de Entroido do ano pasado fixo bailar a todo Xinzo e os espectadores de Luar. Para os amantes da música melódica, o programa contará coas voces corais dun grupo cuxos temas son coñecidos xeración tras xeración, Mocedades.

O trío de folk galego Tanxugueiras presenta esta noite en Luar o seu novo sinxelo, Midas, unha canción chea de forza e de enerxía, todo un punto de inflexión na súa traxectoria ao fusionar a música de base tradicional con sonoridades e estilos máis modernos. En todo Entroido que se prece non pode faltar o espectáculo de música, baile e entretemento das charangas.

Por iso, no programa hoxe se gozará das actuacións de Mekánika Rolling Band, oito músicos coruñeses que levan con eles en vivo un asombroso escenario rodante e moitos efectos visuais.

Esta noite, a copresentadora do programa Rocío Rodríguez Padín sorprenderá a audiencia como músico ao interpretar o tema Carnaval. E seguirá o ambiente de festa en Luar cos merengues que traerá a orquestra Vulkano Show e coa música do grupo folclórico Arume de Boiro.

Xosé Ramón Gayoso, Patricia F. Santana e Rocío Rodríguez darán paso, amais, unha nova edición do certame de novos talentos Recantos, en que competirán Jioa, en representación de Terras de Lugo, e Ruth Fervenza, de Arousa. E unha edición máis, Gayoso intentará que algún espectador sexa quen de facerse cos 1.500 euros do concurso telefónico. Completa o elenco de convidados o humor dos cómicos Paco e Pepe.

COBERTURA POLÍTICA. Os medios públicos galegos informarán este domingo do transcurso da xornada electoral en Cataluña. Na TVG, a cobertura comezará ás 9.00 horas coa apertura dos colexios electorais e, ao peche das urnas, ofrecerase o programa especial Eleccións Cataluña 14-F, ás 19.55 h, coas primeiras reaccións políticas e os datos do escrutinio. Ao longo do día os espazos informativos da Televisión de Galicia e os boletíns da Radio Galega achegarán datos de ambiente, participación, e as votacións dos principais líderes políticos, con conexións en directo co xornalista Marcos Sueiro, á cabeza do equipo da TVG desprazado en Barcelona, no Centro de Datos do Parlamento de Cataluña.

dia da radio. A RG únese mañá á celebración do Día Mundial da Radio, unha iniciativa da Unesco que fai a súa décima edición e que este ano se leva a cabo baixo o lema Nuevo mundo, nueva radio. Evolución, innovación, conexión. A Galega aproveitará esta xornada para achegar os seus presentadores á audiencia dun xeito máis humano. Así, o programa Galicia por Diante Fin de Semana, que vai dirixido por Victoria Rodríguez, fará varias entrevistas.