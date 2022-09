‘L’enfant salamandre’ conquista o Festival de Cinema de Bueu

A curtametraxe francesa L’enfant salamandre de Théo Degen foi escollida como a peza gañadora da Sección Oficial na 15ª edición do Festival Internacional de Cinema de Bueu, levándose o Primeiro Premio e unha cuantía económica de 2.000 euros. O concelleiro de Cultura de Bueu, Xosé Leal, foi o encargado de entregar o galardón logo do anuncio feito por Luis E. Parés en representación do Xurado Oficial.

A curta conta a historia de Florian, un neno que aos 15 anos pensa que se pode comunicar cos mortos a través do lume, o que fai que os seus veciños pensen que é un bicho raro. Un día, a forza de ser chamado monstro, remata por converterse nun.

O Segundo Premio dotado dunha cantidade de 1.000 euros foi para a curtametraxe romanesa Interfon 15 de Andrei Epure, facendo a entrega da condecoración a deputada de Turismo e Xuventude da Deputación de Pontevedra, Ana Laura Iglesias, logo de que Luis E. Parés, de novo en representación do Xurado Oficial, anunciara o nome da obra vitoriosa. Interfon 15 trata sobre varias persoas que descobren a unha muller inconsciente tirada fronte ao seu bloque. Aínda que a muller vive no terceiro piso, ninguén sabe o seu nome, o que os leva a reflexionar sobre a vida da súa veciña e sobre a súa propia.

María Ruíz-Falcó e Nerea Lores, en representación do FICBUEU, foron as encargadas de introducir o Premio do Público, que nesta ocasión recaeu sobre a produción neerlandesa Vlekkeloos de Emma Branderhorst. Por outra banda, o premio Galicia R á mellor obra galega foi comunicado por Pepe Coira, membro do Xurado Nacional, quen deu paso ao director da compañía R, Alfredo Ramos, encargado de facer a entrega. Nesta edición houbo dúas pezas gañadoras ex aequo, Rompente, de Eloy Domínguez Serén, e El sembrador de estrellas, de Lois Patiño. Os dous recoñecementos, tanto o do Público como o Galicia R, contan cunha dotación económica de 500 euros.