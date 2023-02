“La actualidad es una trituradora”

La escuchan cada mañana cerca de 3 millones de personas. Una cifra que convierte al espacio “Hoy por hoy” de la cadena “Ser” en líder en los matinales de radio. Responsabilidad que la periodista Àngels Barceló asume y canaliza desde los micrófonos.

¿Con qué cuerpo se levanta por la mañana y afronta un desastre como el terremoto de Turquía y Siria o la guerra de Ucrania?

Pues mira, en esos casos te despiertan, no te despiertas. Yo me despierto para el boletín de las 4 de la mañana. Cuando escuchas lo del terremoto te activas de una manera... Si ya te tienes que activar normalmente, cuando pasa algo así tienes que ponerte las pilas inmediatamente para ver cómo lo cubres. Y lo peor no es el primer día porque te queda esperanza, el problema son los días siguientes. Hoy por ejemplo, 15.000 muertos.

Usted se ha llevado su estudio a diferentes conflictos y catástrofes naturales. Ahí se tiene que imponer el valor de la palabra frente al poder de la imagen, una tarea que no es fácil.

Sí. Hombre yo noté mucho la diferencia cuando salí de la tele y me fui a la radio. Estaba acostumbrada a hacer coberturas con el apoyo de la imagen y en la radio jugamos con nuestra voz y los testimonios. Al principio fue un poco un choque, pero ahora casi me parece mejor tener que contarlo, puedes explicar los matices, puedes introducir muchas descripciones, son cosas que la imagen no transmite.

Algunas veces debe costar pasar de algo tan triste a algo más lúdico.

Es mi trabajo, tampoco podemos estar así. Las imágenes de los niños entre los escombros es una cosa que no me dejaba respirar, pero es evidente que la vida tiene muchas caras en el día a día. Es muy duro, pero pase lo que pase la vida sigue. Estamos en un punto de tanta crispación que la gente necesita respirar y es muy bueno que la gente respire, que nos riamos y que contemos otras historias. Es una demostración de que la vida no es solo eso que nos angustia.

La ley del “solo sí es sí” es una muestra de esa crispación. Esta semana entrevistó sobre este tema a la ministra de Justicia, Pilar Llop. La verdad es que no entendí nada.

Creo que la ministra tiene problemas para explicar en qué consiste la reforma que presenta el Partido Socialista. Bueno, no sé si tiene problemas para explicarse porque no tiene nada que explicar o porque es muy complicado. Hay que saber primero por qué el PSOE toma esa decisión de modificar la ley y luego en qué consiste. Entre otras cosas porque la clave está en el consentimiento.

El CIS publicó este miércoles una encuesta sobre violencia sexual que refleja que dos de cada 10 españoles censura que se sancione obligar a la pareja a tener sexo.

Es muy fuerte. Para mí es la demostración de que en este país tenemos problemas con la violencia sexual. Los hombres no acaban de entender qué es la violencia sexual. Y demuestra también que la ley del “solo sí es sí” es fundamental. Es muy importante para las mujeres, solo que estamos poniendo el acento en lo de la rebaja de las condenas. Pero tiene puntos fundamentales para la violencia y la agresión sexual. Si hay un problema hay que solucionarlo. Punto pelota, pero que nadie ponga en cuestión la ley.

¿No tiene la sensación de que pasan muchas cosas malas?

Más que eso, tengo la sensación de que vamos acelerados en la vida. No sé si el consumo de información con las redes ha cambiado el hábito de información; hay mucha demanda de que pasen cosas y a veces me parece que nos vemos obligados a atender esa demanda y eso va en perjuicio de nuestra profesión. No sé si pasan más cosas malas que antes, pero devoramos las cosas con mucha rapidez. La actualidad es una trituradora. Cuando pienso el viernes en las cosas que hemos contado el lunes parece que hace un año y solo han pasado cinco días.

¿Quedan cosas por hacer en radio? Parece más difícil cada vez ser original y crear nuevas secciones.

Yo hablo mucho con mi equipo de esto, hablamos de cómo contamos, cómo hacemos. Pero me he dado cuenta de que muchos de los pódcast que mejor funcionan son dos personas hablando, que es la radio de toda la vida. Por eso tengo una contradicción conmigo misma porque por un lado intento evolucionar y cambiar, y luego veo que los pódcast que funcionan son los conversacionales. Pero sí hay mcho terreno aún para trabajar y muchas formas de contar las cosas.

¿“Hoy o por hoy” u “Hora 25”?

Es muy difícil elegir. Yo he sido muy feliz en “Hora 25”, es el programa que he hecho más tiempo y para mí tiene un componente emocional y además es un programas mítico. He vivido muchas cosas en “Hora 25”. El “Hoy por hoy” forma parte de esa trituradora que decía antes, es muy exigente por la hora, por la audiencia. Pero no sé qué decir. Me gusta hacer los dos porque lo que me gusta es hacer radio.

¿Con qué noticia le gustaría abrir “Hoy por hoy”?

Me gustaría despertarme en un país diferente y que tuviera que contar noticias en las que la gente se entiende, donde hay consenso, donde nadie grita, donde nadie miente, donde no hay ‘hollygans’ de la información.