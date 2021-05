La adolescente que desborda las redes sociales con sus exóticos diseños de bolsos

Con una increíble cantidad de seguidores tanto en Instagram como en TikTok se encuentra Elena, una joven adolescente de 16 años residente de Barcelona quien se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales gracias a sus extravagantes diseños de bolsos.

Elena se ha inspirado en el trabajo de la empresaria Isabel López Zarraga, quien dedica su labor a la confección de bolsos de piel y demás accesorios de todos los estilos, tamaños y colores imaginables.

Al igual que el caso de la artesana de Gernika, Elena proviene de una familia con tradición por la costura, donde su madre y su abuela fueron quienes la adentraron en este mundo.

“Mi madre fue una gran influencia para que yo aprendiera el gusto por la costura al igual que mi abuela lo fue para mi madre cuando ella era apenas una niña”.

“Fue a los 6 años cuando comencé. Aprendí a bordar todo tipo de cosas, desde vestidos y prendas de vestir, hasta cojines, bolsos e incluso bufandas”.

“Era muy entretenido pasar las tardes después de la escuela ayudando a mi madre a coser prendas para los clientes que llegaban al negocio que ella tenía en aquel entonces”.

Elena se sintió muy atraída por el estilo de Isabel y desde entonces ha sido una inspiración para ella. “Hace algunos años, cuando me encontraba en internet buscando algunas ideas para mis primeros diseños, descubrí lo que ella hacía”, menciona Elena.

“Desde entonces ha sido una gran inspiración para mí y me ha ayudado a seguir adelante con mi pasión y a probar nuevos diseños así como a echar a andar mi imaginación”.

Las creaciones que Isabel sube a su perfil de luckydog_bags en Instagram le han servido como motivación y guía para adentrarse aún más en el espacio del bordado de bolsos de piel.

“Apenas el año pasado Isabel sacó un nuevo tipo de bolso en el cual era posible colgarse en el cuello y llevar cosas pequeñas como gel antibacterial, las llaves y el móvil, lo cual me encantó mucho y decidí realizar mi propio minibolso”.

“Para ello tuve que trabajar mucho, escoger y comprar los materiales más adecuados y recibir un poco de ayuda de mi madre para poder terminar mi diseño”.

Actualmente Elena cuenta con más de 8 mil seguidores tanto en Instagram como en TikTok, y esa cifra continúa aumentando mes con mes conforme sigue subiendo más y más fotos de sus propios diseños.

Sus fans la siguen de todos lados, desde países de América Latina, Estados Unidos, España y algunos otros países de Europa como Francia y Reino Unido.

Aunque los estudios y sus deberes le complican dedicarse a su pasatiempo favorito, ella siempre busca hacerse un hueco en su agenda para continuar trabajando en sus creaciones.

“En ocasiones sí se me complica, pero siempre intento encontrar la manera de hacerme un espacio para ponerme a ello”.

“Los fines de semana suelo dedicarme a conseguir los materiales que voy a ocupar, los cuales la gran mayoría de las veces los consigo en tiendas en línea como eBay o MercadoLibre”.

“Aunque en otras ocasiones los puedo encontrar en el mercado de la ciudad a un precio relativamente barato y de buena calidad”.

“Actualmente estoy trabajando en el diseño de un nuevo bolso pensado específicamente para combinar con el look de verano. Pienso que a quienes me siguen en Instagram y en TikTok les va a encantar cuando lo vean.”

Elena hace una recomendación a todas aquellas personas que están interesadas en incursionar en el mundo de la costura. Según sus palabras, la creatividad y la pasión por lo que haces determina tus resultados y la calidad final de tus productos.

“Lo que le puedo decir a la gente que está pensando en aprender sobre costura es que, más que nada, traten de divertirse, ya que así es como van a poder disfrutar esto, y que también echen a andar su imaginación y no se limiten a la hora de crear cosas nuevas”.

Por otra parte, destaca la importancia de contar con las herramientas más adecuadas a nuestro alcance.

“Realmente no es mucho lo que se necesita, sin embargo, lo que sí considero ideal es contar con una buena máquina de coser”.

“Hoy en día hay muchos modelos baratos pero de buena calidad con los que cualquiera puede empezar a hacer sus primeras pruebas, no es necesario gastar mucho”, afirma la joven.

Finalmente, nos cuenta sobre la posibilidad de ahondar más adelante en el mundo de la costura de una manera más profesional o incluso crear una marca propia reconocida internacionalmente.

“Realmente si lo he pensado, esto es algo que siempre he hecho y me fascina hacer. Quizá en un futuro no muy lejano me anime a intentarlo”.

“Me encantaría tener una marca que sea reconocida a nivel mundial y seguir una carrera en la que me pueda dedicar a mi pasión, aunque por el momento estoy muy contenta manteniendo felices a mis seguidores y mejorando en mi técnica de costura cada día”.