La aventura gallega ‘Marea Negra’ aterriza en la pantalla

El viaje del primer narcosubmarino transoceánico del que se tiene constancia en Europa y que acabó encallado en una ría gallega llegará a las pantallas a través de la serie Operación Marea Negra, la nueva producción de Amazon Prime Video con Ficción Producciones Productora, protagonizada por Álex González, que este verano se rueda en Galicia.

Bajo la dirección de Daniel Calparsoro, los espectadores se trasladarán a una historia que, aunque sucedió a finales del año 2019, se asemeja a “una aventura del siglo XIX” en la que tres hombres desconocidos se suben a un semisumergible de construcción artesanal para atravesar el océano Atlántico.

La serie se adentra en los motivos que llevaron a estos tres hombres a montarse en esa embarcación con el objetivo de transportar tres toneladas de droga en su interior hasta el momento en el que, una vez cerca de la costa gallega, y ante las dificultades surgidas para descargar los fardos de cocaína, deciden hundir el semisumergible con la idea de volver días después al lugar para recuperar la droga.

Las aguas gallegas en las que se atrapó el narcosubmarino han sido el escenario del rodaje de esta serie que se emitirá en la primavera de 2022 y que dará luz a una de las hazañas más sorprendentes del narcotráfico, pero que también mostrará “un periplo submarino que conlleva una historia de retos y humanos, de experiencias al límite que trascienden el mero hecho del narcotráfico”, ha explicado el director a la prensa citada en Aguiño (A Coruña).

Para Calparsoro, Operación Marea Negra es una narración “de acción y tensión, pero sobre todo una historia sobre los límites del ser humano en la que hay muchas emociones a flor de piel”.

La ficción arrojará luz sobre una historia real y “única” en el continente europeo ya que hasta el hallazgo en la ría de Aldán (Pontevedra) nunca se había detectado en España este singular método para transportar droga y llevarla desde Latinoamérica hasta Europa.

El viaje desde el Amazonas hasta Europa, que tuvo una duración de un mes, se contará a través de cuatro capítulos que sumergirán a los espectadores en una travesía en la que tuvieron que hacer frente a tres temporales azotando este aparato de características bastante simples, construido con un conglomerado de fibra de vidrio, con un habitáculo y un pequeño timón, que hicieron peligrar la vida de los pasajeros.

El peculiar viaje en la serie será capitaneado por Nando (Álex González), un joven gallego campeón de España de boxeo ‘amateur’ y marino experto sin recursos económicos, el cual se ve obligado a buscar otros medios para ganarse la vida.

En cuanto le propusieron protagonizar esta aventura Álex González dijo “sí” para ponerse en la piel de un hombre que, pese a desempeñar una actividad “ilegal”, consiguió “hacer algo heroico al cruzar el Atlántico en estas condiciones”.

Entre risas, el actor admitió que tan pronto le describieron al personaje supo que estaba hecho “a su medida”.

“Es curioso pero a lo largo de mi vida he hecho varias actividades que convergen para ponerme en el papel de Nando. Yo había practicado boxeo y el año pasado me saqué el permiso de patrón de embarcaciones, y ahora eso me facilita el rodaje porque lo puedo hacer todo yo, nada lo tiene que hacer un especialista”, reveló el actor de la serie.

Lo único que ha tenido que forzar, “pero tampoco tanto”, ha sido “el acento gallego”. Y lo de tampoco tanto es porque después de “cuatro años en Galicia” rodando Vivir sin Permiso y 3 Caminos, la comunidad gallega es un lugar que el actor madrileño siente como propio.

“Ruedo en Galicia porque los proyectos que me ofrecen aquí son maravillosos, pero si no me ofreciesen proyectos vendría igual porque yo estoy enamorado de Galicia, ya me falta empadronarme. De hecho ya estoy en la seguridad social de Galicia”, confesó.

En el reparto lo acompañan, entre otros, Nerea Barros (La Isla Mínima), Nuno Lopes (White Lines), Miguel Insua (La Unidad), Luis Zahera (El Reino), Xosé Barato (Alba), Carles Francino (Las chicas del cable), Manuel Manquiña (Antes de la quema) y Lucía Moñiz (Love Actually).