La cátedra Sánchez-Gómez

Un periodista, por mucho que “largue”, es siempre un mequetrefe. Vale lo que cuesta ganarse el aprecio de sus lectores, que acaban siendo fieles si va a más en la coincidencia ideológica con ellos. Todo el que firma en Prensa tiende a multiplicar las razones por las que escribe.

Un catedrático de universidad, me decía Jesús Alonso, el patrón de Jealsa, no es nadie. Y si es jubilado..., usted me dirá.

Los cursos para la diplomatura en Televisión los certificaron Adolfo Suárez y Juan José Rosón, director general y secretario también del ente de Prado del Rey.

Así que, un servidor, después de sesenta y dos años del primer artículo, Meditación de los jardines, publicado, por cierto, en la última página de La Noche, vespertino que dirigía Borobó, en el mismo Preguntoiro de EL CORREO GALLEGO, también de la misma empresa... yo, digo, no tenía razón alguna para firmar aquel pequeño artículo en el que pretendía recordar los muchos y hermosos jardines que había visto en Italia, de donde regresaba de aprender un poco más de lengua y cultura toscana en la plaza fuerte de Livorno, donde conocí y escuché a Vittorio de Sica, a Giuseppe Ungaretti y a...–pared por medio en el hotel y yo sin saberlo– a la mismísima Sofía Loren, a quien saludé a la mañana siguiente cuando los dos coincidimos en la vecindad del pasillo y bajábamos a desayunar al comedor del hotel Palace, donde, por cierto

–lo recuerda una lápida– había pernoctado Amadeo de Saboya cuando, casi un siglo antes iba camino del breve trono de rey de España. Los cineastas estaban rodando en Livorno, una película sobre texto dramático de Jean Paul Sartre, Los secuestrados de Altona.

Mi joya literaria, el artículo en la contraportada del vespertino de Santiago, me condujo a estudiar el oficio de plumilla, que eran sólo tres cursos en la Escuela Oficial, que, por entonces, no había más que en Madrid y Barcelona. Y, aunque a la primera no me dejaron entrar –examen de ingreso suspendido–, hice de la terquedad virtud, me matriculé en Letras y salí ganando, dos títulos por uno, doctor en Filología Románica y licenciado en Periodismo.

Cuando servidor escribía en los periódicos, el oficio me salía carísimo. Me leía unos cuantos cada mañana... Cuando apenas me conocían en mi pueblo, tras muchas décadas de ausencia, la gente, curiosa, me abordaba con las preguntas más sorprendentes. Una señora, viendo cómo apilaba cuatro periódicos con la evidente intención de llevármelos, me preguntó, mirándome a los ojos con asombro: “¿Ah, claro, usted es el que lleva los periódicos a don Jesús?” Don Jesús, además de amigo, es, era, por entonces, presidente de Jealsa. Ahora lo han mandado al emeritismo. La amable señora, evidentemente, no sabía que yo leía más periódicos que don Jesús.

Hace unos días, tratando de poner orden en mi archivo, recorté del periódico de Lugo una noticia que me negué, de entrada, a tomarla en consideración. Sin embargo, hoy vuelvo a encontrarla en varias fuentes... Seguirá siendo un bulo, una fake news, que dicen los cursis, una trola, que decimos los normales. De mi oficio aprendí que una buena memoria no garantiza la seguridad escrita, pero un buen archivo, sí. O, por si lo prefieren en versión cursi y latina, verba volant, scripta manent.

Me he pasado una tarde entera de este otoño que venía fresco y ha virado a frío, por lo menos en mi Ría de Arousa, donde moro, buscando el muermo –con perdón– de doña Begoña Gómez, señora de Pedro Sánchez, y me he quedado con la boca abierta durante unos segundos.

Veo que doña Begoña –la mía también responde cuando la llamo por ese nombre, que es el suyo y también de Bilbao– se está subiendo a la parra, y que la parra empieza a dar sus mostos, pero aún en agraz... manchega, para unos años en León y remata en Madrid, Barrio de la Latina, a donde su novio y futuro presidente, le envía cientos de cartas de amor. Convencida y esposada con un atrevido mozo que acaba, nada menos que concejal del Ayuntamiento de la capital, ocupando un puesto, vía UGT, en el que destaca en seguida hasta llegar a donde hoy lo vemos asentado, nada menos que de primer ministro del reino de España. Ella no asoma demasiado su presencia, está estudiando, quiere llegar lejos pero buscando más atajos que su propio si él es licenciado, ella será doctora y titular, nada menos, de una cátedra internacional en la Universidad Complutense. Dicho y hecho: atrochando, como aprendió en Bilbao, alcanza cumbres de vértigo; me río del Gorbea con su cruz de amor; ella aspira y logra nada menos que una cátedra internacional sus saberes, aprendidos en unos meses, santificados por ambiguos títulos de valor fingido internacional. Nada menos que la Complutense sirviendo gratuitamente de masa madre para el evento. Nada menos que 7.000 euros de matrícula por curso ¡Es tan fácil hacer, de una mentira, toda una familia de mentiras, toda una tribu de mentirosos...! No más allá de dos años, la Señora asistía y, al parecer dictaba clases de márquetin, en una academia con sede en la salida de Madrid hacia A Coruña. La presencia de la Señora en el aula hizo cambiar y dar a luz un mundo nuevo, de esos que alumbra con tanta facilidad y mala uva el del moño, llamado ahora marqués de Galapagar and the loving... Eso, el prodigio, en meses: cientos de páginas de publicidad, noticias de acuerdos con institutos universitarios internacionales de prestigio o no, títulos de rango del nomenclator... el chiringuito comienza a sonar, porque en los medios se dice que el chiringuito ha sido absorbido... “Mi marido, oiga, puede, oiga, y se compra lo que haga falta y la Complu acepta el honor que se le ofrece, nada menos que una cátedra internacional a su disposición”. La inauguración... en días y corrigiendo, previamente, el folleto de presentación, donde “por error, claro”, se dice que la titular de la cátedra es doña Begoña. Sintiéndolo mucho, de momento será solo “codirectora”. Ella no puede aparecer con ese rango que exige, por lo menos una licenciatura.

Un acto sencillo, claro, explicar lo que van a revolucionar en el mundo del saber social reseteado por la experiencia de la formidable primera dama –¿o es la reina?–, lo que va a resonar ante el mundo de la panoplia social universitaria.

Diálogo final

– ¡Oiga, un momento! ¿Qué nombre se le va a dar al niño? Cátedra Eva Perón, ¿sirve?

– Claro que sirve...

– ¿Directora, porque será nombre de mujer, supongo?

– El mío, claro.

– No sabía que fuera usted doctora.

– No lo soy.

– Podríamos hacerla honoris causa?

– ¿Pero hace falta?

– Bueno, déjelo, ya hablaremos; creo que allá arriba lo tienen todo en orden... Creo, además, que habrá un camino que suba la licenciatura a doctorado... fácil... espero.

– No soy licenciada...

– Pero entonces, ¿qué título presenta? La Complutense no acepta estas chapuzas

– Pero, ¿sabe usted con quien está hablando? Exijo que venga el rector.

Al final, parece que todo ha ido bien. A sus pies, Señora.