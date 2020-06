“La ciencia y sus avances no generan brecha social. Son las sociedades y sus políticas”

Nanoimplantes artificiales de larga vida es el nuevo descubrimiento del CiQUS. ¿Qué significa, Pablo, para que todos podamos entenderlo?

Con el término nanoimplantes artificiales, queremos ilustrar una suerte de nanopartículas (partículas con tamaño sobre 200 nanómetros = 0.0002 milímetros) que conseguimos introducir dentro de células y mantengan su funcionamiento durante al menos una semana. Lo que las hace especialmente interesantes es que su novedoso diseño les permite transformar moléculas dentro de las células de forma recurrente (en otras palabras, más técnicas, son nanorreactores catalíticos); esto es, podemos espaciar en el tiempo (hemos probado hasta una semana) la adición de las sustancias que queremos transformar, y los nanoimplantes mantienen intacta su capacidad transformativa.

El diseño poroso de estos nanorreactores les permite absorber los compuestos de interés, transformarlos, y expulsarlos; y por primera vez, hacer esto de forma cíclica dentro de células y modelos de tejido tumoral, a medida que vamos añadiendo los compuestos en el medio donde cultivamos estas células y tejidos.

¿Qué implicaciones tiene en el cuerpo humano?

Aunque el tipo de investigación que hacemos, y esta en particular, no tienen aplicación médica inmediata, nuestra visión es que la investigación básica sobre este tipo de nanoimplantes, o generaciones más avanzadas de estos, puedan ser usados en investigaciones biomédicas más traslacionales. Como prueba de concepto, en este artículo, proponemos su uso para generar tejidos tumorales con capacidad catalítica.

Podemos imaginar una aplicación biomédica, en la que este tipo de materiales podrían ser implantados en un tumor y que, por su capacidad transformadora, generasen drogas dentro del tumor para destruirlo o para curarlo.

¿Existe la opción de expandir nuestra percepción del mundo gracias a los nanoimplantes? Es decir, ¿podemos aumentar nuestros sentidos?

No es algo que a priori hayamos contemplado como una aplicación de este tipo de materiales. Nuestro diseño está centrado en llevar a cabo reacciones (transformaciones) no naturales dentro de células, tejidos y, en el futuro, seres vivos.

Dicho de otro modo, compuestos artificiales administrados, inactivos, que sin encontrar a nuestros nanoimplantes se degradarían y eliminarían, cuando entrasen en contacto con nuestros nanoimplantes, se transformarían en sustancias activas con una función médica.

No obstante, nos gustaría que este tipo de materiales estimulasen la investigación más aplicada en, por ejemplo, neurociencia; en la que se podrían imaginar (esto es pura ciencia ficción) que reacciones no naturales llevadas a cabo por este tipo de nanoimplantes pudiesen ser moduladas por sensaciones (luz, calor, olor, presión, ...), para dar lugar a una respuesta cerebral específica.

¿El cerebro estaría preparado para ello?

¡Por supuesto! A día de hoy no este tipo de materiales, pero usando otro tipo de nanopartículas (incluso aprobadas para su uso en humanos), hay trabajos (yo he participado en uno de ellos) en los que se demuestra que una vez implantadas en regiones específicas del cerebro de animales, a ser estimuladas por campos magnéticos pueden dar lugar a respuestas cerebrales específicas (por ejemplo, cambiar el movimiento del animal).

Ese tipo de investigaciones, aunque no de aplicación clínica, es muy importante para investigar cómo funcionan las redes neuronales.

Este proyecto está desarrollado totalmente por investigadores del CiQUS. ¿Eso le añade todavía más valor?

No realmente. La ciencia no es más o menos importante, o tiene más o menos valor, por dónde o con quién se haga. Sí es cierto que este proyecto pone de manifiesto el gran potencial de CiQUS para hacer investigaciones multidisciplinares. En particular, en este caso dos grupos que aparentemente tienen especialidades con poco en común (catálisis metálica en hábitats biológicos por el grupo de José Luis Mascareñas, y nanobiotecnología por mi grupo) han aunado esfuerzos para conseguir estos resultados. Si alguno de los dos grupos no hubiésemos estado en CiQUS, de forma independiente no creo que hubiésemos conseguido llegar a esto. Y hubiese sido más largo y tedioso, llevarlo a cabo con otros grupos de otras instituciones y/o otros países.

Sí tengo que poner en valor la visión de CiQUS en cuanto a juntar a grupos excepcionales con especialidades diferentes pero complementarias, para llevar a cabo investigaciones más ambiciosas y transversales en los ámbitos de la química, la bioquímica, la ciencia de materiales y la biomedicina.

A pesar del significado del prefijo nano- (muy pequeño), ¿la nanotecnología es más grande de lo que parece?

El prefijo nano-, aunque relativamente moderno, hace referencia a un rango de tamaños muy interesante y muy común, por ejemplo, en biología y medicina. Ejemplos de nanocosas son los virus (también el maldito coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad covid-19) y los anticuerpos (como hemos escuchado recientemente, también muy importantes en la covid-19).

La escala nano también es muy importante en la ciencia de materiales, porque es precisamente es ese rango de tamaños donde aparecen fenómenos fisicoquímicos de gran importancia en diversas aplicaciones de gran interés para nuestra sociedad y su avance (energía, sostenibilidad, comunicaciones...). Así que sí, la nanotecnología y los avances que podemos lograr gracias a su desarrollo, pienso que son muy diversos e importantes para nuestra sociedad.

¿Cabe la posibilidad de que genere una brecha social?

Al contrario. La ciencia y sus avances no generan brecha social. Son las sociedades, y sus políticas, las que pueden generar brechas sociales. El objetivo principal de la nanotecnología, como todas las tecnologías, es mejorar nuestra sociedad y su bienestar (curar y diagnosticar enfermedades más eficientemente, dar lugar a procesos industriales más eficientes y sostenibles, promover alternativas más eficientes y sostenibles para el almacenamiento y generación de energía...).