La fábula del viejo, el burro y el niño y otras cosas más

Nunca una bofetada con la mano abierta dio para tanto. O sí, y yo ya ní me acuerdo. El caso es que casi dos semanas después de que Will Smith le dejase meridiana y desafortunadamente claro a Chris Rock que las chanzas a costa de su mujer ni le gustaban ni se las consentía, todavía el tema colea lo suyo. Ni yéndose de la Academia y entonando públicamente el mea culpa ha logrado Will librarse de titulares con su nombre.

Muy a mi pesar, que he comprobado estos días que empatizo un poco más que la media con lo que pudo sentir el actor para levantarse de su asiento y soltarle un manotazo al presentador, él ha tenido todas las de perder. Se le han caído dos películas, le han colgado la etiqueta de non grato y han escudriñado en su biografía para ver cuántas miserias podían sacar a la luz.

Rock, por su parte, se ha quedado con una de las bofetadas más lucrativas de todos los tiempos. Entradas agotadas para sus shows de mal gusto, ni una crítica a sus hirientes comentarios, no solo a costa de Jada, sino también del resto de los que nombró o sugirió, y aumento de caché. Me falta por ver por dónde salen las opiniones en redes de sus defensores leyendo cómo sus hermanos Tony y Kenny amenazan con “reventarlo” (cito textual) y si se les condena por violencia verbal.

Por mi parte, que sin justificar al actor me parece que todo está siendo absolutamente desproporcionado, pasaré olímpicamente de ver Bad Boys 4 o Fast and Loose si no las protagoniza Will. Y ya sé que no importará nada, pero yo me quedaré más tranquila conmigo misma. Ea.

Y MIENTRAS EL ‘ASUNTO BOFETÓN’ COLETEA, el bueno de James Rhodes está aprendiendo a golpe de leer tweets y posts que haga uno lo que haga , no puede contentar a todo el mundo. O lo que es lo mismo, que hagamos lo que hagamos siempre habrá gente que se lance a opinar, personas a las que eso les pueda gustar y otras que lo criticarán, y que por lo tanto, lo importante es hacer lo que uno quiera y le pida el corazón.

Lo que viene siendo la fábula del niño, el viejo y el burro, vaya, que le recomiendo encarecidamente y de la que me acordé leyendo cómo criticaban al reconocido pianista por la donación de los 5.000 euros de su XLII Premio por la Paz a la Fundación Aldeas Infantiles SOS Catalunya. Malo si lo cuenta, malo si lo calla, explicaba él, mostrando algunos de los deplorables mensajes que le habían mandado, en el que había un poco de todo, desde que era solo postureo para hacerse la foto hasta los que lo acusaban de hacer campaña política. Vamos, lo de siempre.

Querido James, de gallega de nacimiento a gallego de corazón, pasa de lo que te digan y más de lo que te escriban personas que ni siquiera tienen que identificarse, y date el gusto de ser quien tú eres y de actuar como tú quieres. Verás lo mucho que relaja y lo bien que sienta.

UN CONSEJO QUE TAMBIÉN LE DARÍA a Sol Macaluso, la joven periodista que durante varias semanas cubrió la guerra de Ucrania para Mediaset, y que ha sido alabada y criticada a partes iguales por su personal forma de transmitir la información sobre la invasión rusa, exteriorizando siempre sus sentimientos y mostrando una gran sensibilidad, algo que según algunos poco o nada tendría que ver con el oficio.

A ella le diría que más vehementes y menos objetivos son los que se sientan a opinar en un plató presumiendo de título, y que defienda siempre su forma de entender la profesión, que por algo es ella la que da la cara y firma la noticia. Y al que no le guste, que cambie de cadena.