La Fundación María José Jove acuerda colaborar con el CCG

Santiago. Desarrollar acciones y actividades que contribuyan a analizar y promover el patrimonio cultural y natural de Galicia, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad. Estos son los objetivos del convenio de colaboración firmado este miércoles por las presidentas del Consello da Cultura Galega (CCG) y de la Fundación María José Jove, Rosario Álvarez y Felipa Jove, respectivamente.

La alianza de ambas entidades facilitará la conexión entre personas de diferentes disciplinas y ámbitos, fomentando la producción de conocimiento en relación a Galicia, a su cultura, en general, y, al arte contemporáneo, en particular.

Con una duración de cuatro años prorrogables, el Consello da Cultura Galega y de la Fundación María José Jove se han comprometido a llevar a cabo cursos, trabajos de investigación, publicaciones, conferencias y coloquios de divulgación, difusión cultural y patrimonial de Galicia.

Para Felipa Jove “este acuerdo es un paso más en el compromiso de la Fundación María José Jove de apoyo a la creación artística y al posicionamiento de Galicia en el panorama del arte contemporáneo internacional, ayudando al fortalecimiento de su infraestructura cultural”.

Por su parte, Rosario Álvarez, destacó la relevancia de este acuerdo que “se enmarca no obxectivo institucional de tejer redes cos diferentes agentes do sistema cultural gallego, e que se concreta na dirección, tan urxente coma necesaria, de reflexionar sobre a función da arte na sociedade actual e de procurar unha cultura sostible”.

Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La primera iniciativa de este acuerdo tendrá lugar el próximo 4 de febrero con el ciclo: As institucións do futuro. Repensar as estruturas culturais galegas, dentro de la línea sobre Cultura e sustentabilidade que está llevando a cabo la Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais del CCG.

Bajo el título iSituarnos: o poder dos museos, la jornada contará con Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La cita será en la sede del Consello da Cultura Galega, en Santiago, parte de una programación que se irá revelando de forma paulatina. ECG