La gala de los premios Platino, en directo en Movistar Plus+

Movistar Plus+ y los Premios Platino comparten una pasión: el cine y las series en español. Y por ello Movistar Plus+ ha vuelto a contar en su plataforma con el mayor evento de fomento, apoyo y promoción internacional a la creación audiovisual en español y en portugués con el canal Platino por Movistar Plus+ (dial 36, contenidos disponibles también bajo demanda) del 21 de abril al 3 de mayo. El colofón llegará el domingo 1 de mayo, con la emisión en Platino por Movistar Plus+ de la alfombra roja a las 21.30, con la periodista Cristina Teva, y la gala de los premios a las 22.00 en directo.

La ceremonia de los IX Premios Platino estará presentada por Lali Espósito y Miguel Ángel Muñoz y contará con invitados como Blanca Portillo, Fernando León, Darío Grandinetti, Atiana Sánchez Gijón, Enric Auquer, Santiago Segura, Juana Acosta, Paco León, Luis Tosar, Álvaro Morte, Ernesto Alterio, Maggie Civantos, Cecilia Roth, Amaury Nolasco, Cecilia Suárez, Yon González, Cristina Castaño, Jose Coronado, Paula Echevarría, Omar Chaparro, Belinda, Stephanie Cayo o Carolina Gaitán entre muchos. Durante la gala habrá actuaciones musicales a cargo de Kany García, Lali, Nia, Pedro Fernández y Rozalén. Y una actuación sorpresa de una de las grandes personalidades de la cultura iberoamericana.

LO MEJOR DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL. En Platino por Movistar Plus+ se puede ver estos días y hasta el 3 de mayo lo mejor de la producción mundial del cine y las series en español, con los nominados de 2022 y una selección de ganadores y candidatos de ediciones anteriores. Una apuesta por la ficción audiovisual más brillante y destacada de los últimos meses. Movistar Plus+, con la oferta más completa de cine en España, es parte de la historia del cine de nuestro país con una continua labor de apoyo para dar mayor visibilidad a las películas y series españolas e iberoamericanas y de impulso a nuestro legado cultural.

Movistar Plus+ refuerza con esta apuesta junto a los Premios Platino su apoyo al cine español, que se ha visto intensificado en los últimos años con la producción de nuestra primera película original, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y en los últimos meses con Modelo 77, de Alberto Rodríguez (estreno en salas el 23 de septiembre).

Un trabajo animado por el mismo espíritu con el que la plataforma lleva años trabajando en sus series originales: el respeto por la creación artística, el apoyo a la industria española y la voluntad de impulsar nuestro legado cultural.