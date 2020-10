La gallega Alba Cid gana el Premio Nacional de Poesía Joven con su obra ‘Atlas’

La autora gallega Alba Cid ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, correspondiente a 2020, por su obra Atlas. El premio, concedido ayer por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros. El jurado eligió esta obra “por constituir una reflexión sobre cómo la literatura elabora mapas de la realidad y sobre el valor moral que puede tener la literatura como problematización del mundo”.

“Es poesía tanto del conocimiento como de la emoción, y presenta una nueva cartografía en la que se funden el mapa del cuerpo con el del planeta, la memoria y el enigma”, ha añadido.

A su vez, también ha destacado que es una obra “escrita con la lógica del asombro y llena de referencias culturales que se contemplan desde una mirada excéntrica que fermenta en rebeldía”.

Alba Cid, ourensana de 31 años, es poeta e investigadora en poesía contemporánea. Ha participado en volúmenes como Poética da casa (2006) y en la antología de Apiario No seu despregar (2016). Publica textos de creación y reseñas en revistas como Grial, Luzes, Tempos Novos y Dorna, y es colaboradora de Radio Galega. Sus poemas han sido traducidos al castellano, griego, inglés y portugués, y también han aparecido en Oculta Lit, The Offing e Poem-a-Day, una serie web de la Academy of American Poets.

Actualmente está a cargo del Centro John Rutherford de Estudios Gallegos de la Universidad de Oxford, entidad cuyo nombre supone un homenaje al hispanista y traductor británico que fundó ese instituto en 1991.

Cid pide espacio para la poesía: “Es importante el hecho de llevar también la poesía a los jóvenes, sacarla un poco de ciertos estereotipos que tal vez la enseñanza y ciertos modos de enseñar poesía han ido marcando”.

La galardonada ha resaltado que llegó a la poesía “desde muy pequeña” y que fue una lectora “sin límites” de cualquier género. “Me resulta muy difícil de entender que no unamos esfuerzos en esto, que no descubramos realmente a cualquier edad la poesía”, ha dicho.

Para la poeta gallega la poesía no se está perdiendo con las nuevas generaciones.

“También es cierto que yo estoy en un entorno privilegiado como el gallego, en el que la tradición poética está firmemente consolidada. La vida de la poesía va para largo”, ha explicado.

Asimismo, Alba Cid ha lamentado que la pandemia “no ha hecho más que subrayar muchísimos defectos sistémicos o muchas debilidades que ya existían”, algo que, a su juicio, es “más evidente en determinados ámbitos de las artes escénicas”.

En concreto, la escritora ha hecho referencia a que al mundo del libro “le harían falta apoyos más evidentes, desde posibles becas para la creación hasta planes que refuercen” a los autores. “Supongo que la pandemia no ha hecho más que evidenciar esas carencias”, ha sentenciado.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura y actuando como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Asimismo, ha estado formado por: Luis Goytisolo Gay, por la Real Academia Española; y Manuel Rivas Barrós, por la Real Academia Galega; entre otros nombres del ámbito cultural español.